Bloodborne 2 e altri titoli non annunciati compaiono su Amazon

Alcuni grandi assenti dell’E3 2018 sono comparsi improvvisamente su Amazon Italia: Bloodborne 2, Sunset Overdrive 2 e Splinter Cell.

Prima della rimozione delle pagine, le informazioni delle pagine di Bloodborne 2 e degli altri giochi riportavano il 31 dicembre 2019 come data di uscita e 97,59 € di prezzo. Si tratta quasi sicuramente di dati provvisori, spesso utilizzati in attesa di informazioni più precise.

Sebbene non sarebbe la prima volta che un titolo viene svelato per episodi simili, From Software ha in cantiere diversi altri titoli. Per ora, quindi, ancora nessuna ufficialità, anche se un totale errore di Amazon sembra improbabile.