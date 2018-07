Blockchain, le principali telco cinesi fanno quadrato

I tre principali operatori cinesi hanno lanciato un gruppo di ricerca congiunto sulla blockchain, che ha appena tenuto il suo primo incontro. Il nuovo progetto, che coinvolge China Mobile, China Unicom e China Telecom, è costituito da un gruppo di una ventina di esperti di otto aziende fra cui tra gli altri Huawei, Union Mobile e Financial Technology (UMF).

L’obiettivo, secondo una fonte di China Mobile, è realizzare un team affidabile che si occupi di esplorare nuove aree di applicazione della blockchain.

Fra le aree applicative di maggior interesse in ambito blockchain ci sono la gestione ordini, la gestione di contratti e la creazione di use cases.

Di fatto, il nuovo team di lavoro avrà il compito di elaborare nuove applicazioni blockchain in ambito di asset digitali, asset Tlc e reti di nuova generazione insieme con altri player cinesi.

L’iniziativa delle telco cinesi rispecchia l’interesse dell’industria digitale per la blockchain legata alle sue applicazioni al mondo delle Tlc, che secondo stime genererà un giro d’affari di un miliardo di dollari entro il 2023. Peraltro l’iniziativa è in linea con quanto annunciato dal governo di Pechino, che vuole fissare standard nazionali per governare la blockchain entro il 2019. La Cina inoltre guiderà un gruppo di ricerca internazionale su IoT e blockchain per lo sviluppo e l’integrazione di vecchia e nuova economia digitale.