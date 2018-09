Fermento in Spagna per l’adozione della tecnologia blockcahin all’interno del settore pubblico nella regione autonoma d’Aragona. Sulla stessa linea anche la Catalogna.

La regione autonoma di Aragona, nel nord est della Spagna, sarà la prima nel paese iberico ad utilizzare la blockchain per servizi della pubblica amministrazione spagnola. L’Aragona è una delle 17 regioni autonome spagnole, create per garantire il giusto livello di autonomia alle diverse nazionalità presenti nel paese. Gernando Gimeno, l’assessore alle Finanze e alla Pubblica Amministrazione all’interno della Giunta aragonese, ha siglato un contratto con Alastria — un ecosistema blockchain che comprende 274 entità, fra cui aziende e istituzioni spagnole che hanno creato una blockchain in accordo con le linee guida della Ue.

Gimeno considera innovativo il nuovo contratto, e sostiene che il mondo comprenderà subito e in maniera forte che il potere della blockchain si affermerà nel breve periodo.

La blockchain, secondo l’amministrazione aragonese, è il futuro della tecnologia e sarà fondamentale per la PA.

Fra i vantaggi principali dell’applicazione di questa nuova tecnologia in ambito pubblico si punta sulla maggior trasparenza e sulla maggior efficienza per l’amministrazione, che di contro potrà attrarre nuovi business e investimenti.

L’esponente politico aragonese aggiunge che il personale dell’amministrazione sta già lavorando con la blockchain, i corsi di formazione sono in atto per esplorare le enormi potenzialità della tecnologia.

Anche la vicina Catalogna ha già espresso interesse per la blockchain, come riportato dal sito specializzato Cointelegraph a giugno. Il Dipartimento per le Politiche Digitali della regione autonoma di Catalogna ha già sviluppato una strategia per il lancio di primi servizi basati su blockchain entro dicembre 2018.

La coalizione di sinistra Unidos Podemos ha recentemente proposto al Governo di Madrid la creazione di una commissione per lo studio di nuove regole per la blockchain e le criptovalute.

Il Partito Popolare dal canto suo ha proposto sgravi fiscali per le imprese che usano la blockchain.

Delle potenzialità di sviluppo della Blockchain in Italia si parlerà in modo approfondito al Convegno ‘Blockchain e servizi: il ruolo dell’Italia tra PA e imprese’ organizzato dalla Fondazione Bordoni che si terrà a Roma il 25 settembre prossimo.