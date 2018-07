Blockchain, 3,5 miliardi di investimenti in Europa di entro il 2022

Secondo il report IDC Worldwide Semiannual Spending Guide l’Europa sarà presto il secondo investitore globale in nuove soluzioni Blockchain alle spalle degli Usa, con una crescita media annua degli investimenti dell’80,2% nel periodo 2017-2022 e passerà da un totale di 400 milioni di dollari nel 2018 a 3,5 miliardi di dollari nel 2022.

Il 2017, secondo il report, è stato un anno significativo per l’affermazione della blockchain in Europa, con le aziende che hanno affrontato il tema per capire in che modo la nuova tecnologia potrà concretamente aiutare il business a crescere.

Detto questo, un’altra indagine condotta dalla società di analisi evidenzia che esistono ancora spazi di crescita su questo fronte, in particolare nel segmento delle Pmi del Vecchio Continente che devono ancora capire bene in che modo sfruttare le potenzialità della blockchain.

Secondo Ict, il mercato europeo è meno flessibile di altri, e più frammentato in termini di dimensioni aziendali. Detto questo, il 2018 resta l’anno della blockchain e le aziende stanno dimostrando un crescente interesse che si concretizza con un aumento degli investimenti. Le imprese in generale ormai riconoscono l’importanza della tecnologia e stanno andando al di là dei primi progetti pilota verso una fase di implementazione basata su ‘business case’ specifici.

C’è da dire che con la blockchain le dimensioni dell’azienda sono un fattore secondario, le soluzioni sono customizzabili e la tecnologia non deve per forza essere legacy.

La industry che in Europa sta crescendo a ritmi più rapidi per la blockchain è quella finanziaria, con stime di investimento nel 2018 a 173 milioni di dollari pari al 42% del totale. Anche assicurazioni e settore bancario stanno registrando una crescita superiore alla media, seguite da Manufacturing e settore Retail, segmenti in cui si prospetta un incremento medio dell’82% degli investimenti.

Altri settori dove la crescita è prevista sostenuta sono le utility, i servizi professionali e l’amministrazione pubblica.In questi settori la blockchain sarà utilizzata per gestire in maniera trasparente e sicura transazioni, per monitorare beni e asset, per il controllo della provenienza e della qualità delle merci.

Nel 2022, secondo le stime di Idc, i principali ambiti di utilizzo della blockchain saranno le transazioni finanziarie, la gestione delle transazioni di post vendita, l’identity management, la verifica della compliance normativa, i pagamenti e le conciliazioni di pagamento transfrontaliere, la gestione di asset e beni.