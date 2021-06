Bloccata da Garante Privacy app per accedere a stadio e discoteche

4 giugno 2021. Che giornata è stata?

Il Garante della Privacy ha bloccato l’uso dell’app ‘Mitiga’ utilizzata sia per accedere allo stadio della finale di Coppa Italia sia per gestire gli accessi ad altri eventi nei prossimi giorni. Il provvedimento dell’Autorità è nato a seguito dell’inchiesta di Key4biz.

Sempre oggi, abbiamo trasmesso l’executive webinar sull’intelligenza artificiale e la proposta di Regolamento europeo: “No alla sorveglianza di massa”, ha detto Agostino Ghiglia, membro del collegio del Garante della Privacy.

Infine, la Commissione Ue ha avviato un’indagine per verificare se Facebook non abbia danneggiato la concorrenza nel mercato della pubblicità online sul suo Marketplace.



Mitiga. L’app bloccata dal Garante Privacy, dopo l’inchiesta di Key4biz

di Luigi Garofalo

Il Garante: "Manca una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo delle certificazioni verdi a livello nazionale in quanto privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento"

IA e Regolamento Ue. A. Ghiglia del Garante Privacy: “No a sorveglianza di massa”. Rivedi il webinar

di Redazione

Gli ospiti: A. Ghiglia, componente collegio del Garante Privacy, M. Giuriati (Asso DPO), L. Carrer (Hermes Center), F. Bassan (Univ. Roma Tre), B. Benifei (Europarlamentare PD) e S. De Meo (Europarlamentare FI).

Antitrust Ue e Uk, al via indagine su Facebook per pratiche anticoncorrenziali

di Paolo Anastasio

La Commissione Ue ha avviato un'indagine per verificare se Facebook non abbia danneggiato la concorrenza nel suo marketplace.

Executive webinar “Presidenza Biden e il nuovo ruolo degli USA”

di Piermario Boccellato

Il 7 giugno alle 15 Democrazia futura e Key4biz presentano l'Executive Webinar "La Presidenza di Joe Biden e il nuovo ruolo degli USA"

Vivendi-Mediaset, la Ue contro l’Italia per l’emendamento anti scalata

di Paolo Anastasio

La Commissione Ue pronta a contestare all'Italia l'emendamento anti scalata che ha impedito a Vivendi di riprendere le sue quote del 19%

Amazon, come gli algoritmi favoriscono disinformazione sui vaccini

di Flavio Fabbri

Covid e vaccini: perché le pubblicazioni antiscientiste e che sostengono le teorie del complotto hanno così spazio nella libreria di Amazon?

Disabili: nuova banca dati permessi ZTL, un pass valido in tutte le città

di Flavio Fabbri

Disabili: più semplice circolare con l'auto nelle Ztl di altre città. Al Mims la piattaforma nazionale per il rilascio del Cude.

Riparte CineVillage Talenti di Roma, caso emblematico deficit di strategia

di Angelo Zaccone Teodosi

Nel mentre, viene rilanciato dalla Regione Lazio il mitico "FilmStudio", e l'Assemblea Rai è stata rimandata a metà luglio.

Tivùsat, parte da Milano la campagna informativa per il DVB-S2’

di Redazione

Tivùsat in tour per le città italiane per raccontare, spiegare e illustrare le tante novità legate al passaggio alla tecnologia DVB-S2.

Democrazia Futura. Internet: opinione di massa ed economia del gratis

di Renato Parascandolo

Un articolo di denuncia. Un invito a reagire agli "stati di rassegnazione" e al "dominio delle Big five su internet".

“IA e riconoscimento facciale, A. Ghiglia (del Garante Privacy): “No alla sorveglianza di massa”