Blefari Melazzi (CNIT): Futuro del web? Hyperscalers e 6G

Internet futura. Secondo Nicola Blefari Melazzi, presidente del CNIT e della Fondazione RESTART all’ICC 2023: ‘Più del 70% del traffico generato dagli OTT nella rete di domani’.

IA. Nuova lettera firmata da 350 leader del settore, tra cui sempre Sam Altman: “L’intelligenza artificiale pone una minaccia esistenziale all’umanità”.

Etica e IA. Per Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione: “L’Italia deve produrla in autonomia. Serve equilibrio tra diritti umani e diritto all’evoluzione”.

Leggi il resto delle notizie pubblicate nella dailyletter del 30 maggio 2023.