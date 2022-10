Blackout reti tlc, rischio reale. I dati

Il racconto della giornata.

“Senza transizione digitale non si può fare alcuna transizione ecologica-energetica”, si legge nel report di Asstel. Tutti i numeri sui consumi energetici degli operatori tlc nel nostro paese.

Linkem cambia nome e diventa Opnet, il primo operatore 5G wholesale only specializzato in soluzioni ad alto valore aggiunto per i Verticals e le applicazioni industriali. Davide Rota: ‘Il possesso della rete non è più strategico’.

Open Fiber e ‘il pasticcio’ dell’accordo con TIM/FiberCop sul riutilizzo delle infrastrutture. Come giustifica il fatto CDP, che controlla Open Fiber (60%) ed è presente in TIM (10%), con il suo presidente che siede nel CdA?

