In Italia il prossimo 29 novembre in molti sfrutteranno i grandi sconti del Black Friday, soprattutto per accaparrarsi prodotti di elettronica di consumo (58%), abbigliamento (52%), elettrodomestici (34%).

Il prossimo 29 novembre negli Stati Uniti arriva l’edizione 2019 del Black Friday (Bf), un giorno di super sconti in tutti i negozi e le catene di attività commerciali in vista delle festività natalizie. Un evento commerciale diffuso ormai anche in Europa e certamente in Italia.

Stando ai dati diffusi da finder.com, negli Stati Uniti si attende una spesa complessiva per il Black Friday and Cyber Monday di circa 87 miliardi di dollari quest’anno, con l’86% degli intervistati che ha dichiarato di voler fare almeno un acquisto durante il Bf, con un aumento del 12% rispetto all’anno passato.

Tra le merci che potrebbero essere più acquistate ci sono gli smart tv 4K, i set per le telecamere di sicurezza e i dispositivi/sistemi per le smart home.

La spesa per i gadget elettronici arriva al quarto posto dopo l’arredamento, i grandi elettrodomestici e i viaggi.

La spesa media attesa in dispositivi e accessori elettronici sarà di 385,18 dollari per singolo consumatore.

In Italia

Nel nostro Paese, secondo la piattaforma ecommerce manomano.it, sette italiani su dieci si dicono favorevoli a fare acquisti durante il Black Friday del prossimo 29 novembre.

I prodotti che potrebbero essere più venduti, secondo gli stessi consumatori, sono: elettronica di consumo (58%), abbigliamento (52%), elettrodomestici (34%), arredamento e giardinaggio (24%).

In Italia, infine, il metodo di pagamento preferito è la carta prepagata per gli acquisti (42%), seguita dalla carta di credito (29%), quindi i diversi sistemi per i pagamenti digitali (13%).