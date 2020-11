Il Black Friday può essere l’occasione giusta per risparmiare sulle bollette luce e gas. Diversi fornitori del Mercato Libero, infatti, hanno avviato iniziative e promozioni particolari per la "Black week".

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Siamo giunti all’atteso Black Friday di venerdì 27 novembre che, come sempre, avrà un’estensione nei prossimi giorni con il Cyber Monday.

Quest’anno anche il settore energetico è coinvolto da questa particolare periodo promozionale in cui è possibile acquistare prodotti e servizi a prezzo scontato, anticipando il periodo di shopping natalizio per ottenere un risparmio significativo.

Bollette più leggere con il Black Friday

Il Black Friday può essere l’occasione giusta per risparmiare sulle bollette luce e gas. Diversi fornitori del Mercato Libero, infatti, hanno avviato iniziative e promozioni particolari per la settimana del Black Friday. Il vantaggio del mercato di libera concorrenza si massimizza in un periodo come questo. I vari fornitori, infatti, si sfidano a colpi di promozioni e per gli utenti c’è la concreta possibilità di dare un taglio alle bollette attivando le migliori offerte del momento.

Scegliere di cambiare fornitore durante il Black Friday può, quindi, essere la mossa giusta per risparmiare, sia nell’immediato che nel lungo periodo, magari puntando su di un’offerta a prezzo bloccato per almeno un anno. La semplicità con cui è possibile cambiare fornitore e passare dal mercato tutelato al mercato libero permette di ottenere un risparmio in modo molto rapido. Attualmente, infatti, tutti i principali fornitori del mercato libero consentono agli utenti di attivare un nuovo contratto di fornitura direttamente online.

Ecco, quindi, quali sono e come individuare le migliori promozioni della settimana del Black Friday per dare un taglio netto alle bollette di luce e gas.

Come trovare le migliori offerte luce e gas della settimana del Black Friday

La strada migliore per il risparmio sulle bollette di luce e gas passa, come sempre, tramite il confronto delle tariffe. Tale confronto deve però avvenire andando a verificare i costi che si registrerebbero attivando una determinata offerta in base al proprio profilo di consumo e, in particolare, in base al quantitativo di energia che viene consumato nel corso di un anno.

Per semplificare, al massimo, l’individuazione delle migliori offerte per tagliare la bolletta è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite smartphone scaricando gratuitamente l’App di SOStariffe.it. L’applicazione è disponibile per il download su smartphone e tablet Android, dal Google Play Store, e per iPhone e iPad, dall’App Store.

Per confrontare le tariffe e individuare le migliori soluzioni da attivare è sufficiente inserire i seguenti dati nel comparatore:

una stima del consumo annuo di energia elettrica e gas naturale; tale dato può essere ricavato dalle statistiche presenti nell’ultima bolletta ricevuta oppure può essere calcolato grazie al tool integrato nel comparatore

di energia elettrica e gas naturale; tale dato può essere ricavato dalle statistiche presenti nell’ultima bolletta ricevuta oppure può essere calcolato grazie al tool integrato nel comparatore una stima della suddivisione dei consumi di energia elettrica nelle fasce orarie F1, F2 ed F3; tale dato è presente nell’ultima bolletta ricevuta e serve per valutare la convenienza legata all’attivazione delle offerte biorarie o triorarie; maggiore è il consumo nelle fasce F2 ed F3 e maggiore sarà la convenienza delle soluzioni multi orarie

nelle fasce orarie F1, F2 ed F3; tale dato è presente nell’ultima bolletta ricevuta e serve per valutare la convenienza legata all’attivazione delle offerte biorarie o triorarie; maggiore è il consumo nelle fasce F2 ed F3 e maggiore sarà la convenienza delle soluzioni multi orarie l’ubicazione della fornitura del gas, per il calcolo della zona climatica; per questo dato basta inserire il comune o il CAP

La scelta della tariffa

Inseriti questi dati, il comparatore procederà al calcolo delle migliori tariffe luce e gas. Successivamente, l’utente sarà libero di scegliere la tariffa da attivare, sfruttando una semplice procedura online, tramite il sito del fornitore. Per semplificare l’individuazione della migliore offerta, il comparatore fornirà all’utente alcune informazioni:

una stima del costo annuale legato all’attivazione di una determinata tariffa

legato all’attivazione di una determinata tariffa una stima del risparmio annuale rispetto al mercato tutelato (utile per capire la convenienza rispetto al mercato di maggior tutela nel lungo periodo)

rispetto al mercato tutelato (utile per capire la convenienza rispetto al mercato di maggior tutela nel lungo periodo) informazioni aggiuntive in merito a bonus e promozioni extra riservate ai nuovi clienti

Quando si risparmia con le migliori tariffe luce e gas del momento

La settimana del Black Friday è un ottimo momento per dare un taglio alle bollette. Le promozioni in corso permettono di risparmiare cifre significative, sia nel breve che nel lungo periodo. Per un quadro preciso in merito ai margini di risparmio è necessario fissare il caso del “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale).

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il “cliente tipo” ha la possibilità di massimizzare il risparmio puntando sulla tariffa Illumia Super Black, valida sino al prossimo 30 novembre. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta con prezzo dell’energia elettrica bloccato per un anno. Per i nuovi clienti, inoltre, c’è la promozione aggiuntiva che include 100 kWh di energia elettrica utilizzabile gratuitamente.

Attivando quest’offerta, il cliente individuato nel nostro esempio registrerà una spesa annuale di 430 euro con un risparmio di oltre 85 euro in un anno rispetto al mercato tutelato (nell’ipotesi in cui il mercato tutelato non subisca ulteriori variazioni sostanziali di prezzo). Da notare che quest’offerta include senza costi extra l’utilizzo della cosiddetta “energia verde”, ovvero elettricità prodotta da fonti rinnovabili al 100%.

Per il gas naturale, invece, l’offerta più conveniente per il “cliente tipo” è rappresentata da E.ON Valore Mercato Gas. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta caratterizzata da un costo dell’energia variabile in base all’andamento del mercato all’ingrosso (il riferimento è l’indice TTF). Per accedere al prezzo del mercato all’ingrosso basta aggiungere un contributo mensile di appena 2 euro al mese.

I risparmi

Con queste condizioni, il “cliente tipo” registrerà una spesa annuale di 780 euro (si tratta di una stima in quanto il prezzo varierà ogni mese) con un risparmio stimato rispetto al mercato tutelato (dove il prezzo varia ogni tre mesi) di 170 euro. Chiaramente, il mercato libero propone svariate soluzioni con prezzo bloccato per il gas naturale. In questi casi, come sarà possibile verificare consultando il comparatore, il risparmio calerà ma si avrà la certezza di poter contare su di un prezzo bloccato per un lungo periodo di tempo.

Complessivamente, quindi, passando alle migliori offerte luce e gas del mercato libero nella settimana del Black Friday è possibile ottenere un risparmio di circa 250 euro all’anno. Basterà scegliere con attenzione le tariffe da attivare per massimizzare il risparmio. Da notare, inoltre, che per un cliente con consumi più alti di quelli del “cliente tipo” il risparmio annuale sarà ancora maggiore.

Come attivare le tariffe migliori per risparmiare su luce e gas

La scelta delle migliori tariffe luce e gas passa per la comparazione online e la possibilità di attivare le soluzioni individuate direttamente online, senza intermediari che fanno aumentare i prezzi e senza alcuna perdita di tempo. Questa è l’opzione migliore per massimizzare il risparmio sulle bollette in modo semplice e veloce.

Per completare l’attivazione online di un nuovo contratto di fornitura energetica è necessario fornire:

i dati anagrafici, il codice fiscale ed una copia di un documento di identità dell’intestatario della fornitura

il codice POD, nel caso di attivazione di un contratto luce, o il codice PDR, in caso di attivazione di un contratto gas; tali codici consentiranno al venditore di individuare in modo univoco la fornitura

un numero di cellulare, un indirizzo e-mail e (in caso di domiciliazione bancaria della bolletta) le coordinate IBAN

Ricordiamo che l’attivazione di un nuovo contratto non prevede l’interruzione della fornitura e il cambio del contatore. La procedura, dal punto di vista tecnico e amministrativo, sarà portata avanti dal venditore e dal distributore di zona e si completerà in alcune settimane.