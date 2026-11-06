Black Friday 2026, gli italiani spenderanno online 4,3 miliardi di euro

Il Black Friday ha ormai smesso di essere una singola giornata di sconti, ma è piuttosto un periodo che si allunga ogni anno, con un picco sempre più anticipato, e che per il 2026 vede per la prima volta un ricorso rilevante all'AI nel percorso d'acquisto.

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Durante la settimana del Black Friday gli italiani spenderanno online circa 4,3 miliardi di euro, il 6% in più rispetto al 2025. La stima è dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano ed è contenuta nel comunicato diffuso da Netcomm, il consorzio del commercio digitale, insieme ai numeri della nuova edizione del Delivery Index, l’indicatore che stima i volumi di spedizione. Nei 13 giorni di promozioni, dal 19 novembre al 1° dicembre, dovrebbero circolare 44,3 milioni di pacchi (+6,6% sul 2025), mentre gli acquirenti online saranno 27,4 milioni. Sempre secondo l’Osservatorio, in questa occasione gli operatori realizzeranno tre volte il fatturato di un giorno medio, e nella settimana di punta (dal 23 al 30 novembre) i siti concentreranno il 6,4% del valore complessivo delle transazioni del 2026.

Come ormai si vede da parecchio tempo, il Black Friday ha ormai smesso di essere una singola giornata di sconti, ma è piuttosto un periodo che si allunga ogni anno, con un picco sempre più anticipato, e che per il 2026 vede per la prima volta un ricorso rilevante (anche qui) all’intelligenza artificiale nel percorso d’acquisto. Il Delivery Index, infatti, attribuisce al periodo il 4,8% dei pacchi annui e il 6% del valore annuo degli acquisti online di prodotti da parte dei consumatori; sono quote importanti per un’iniziativa che dura poco più di due settimane (e che nel calendario 2026 ha il suo giorno simbolo venerdì 27 novembre), e non a caso il presidente di Netcomm, Roberto Liscia, la descrive come il momento in cui gli italiani concentrano una parte significativa dei loro acquisti, natalizi e non solo.

Pacchi e acquirenti, il peso sulla logistica

Il dato che colpisce di più, almeno in apparenza, è quello dei 44,3 milioni di pacchi in tredici giorni, una cifra che corrisponde al 4,8% di tutto ciò che viene spedito in un intero anno e che cresce del 6,6%, quindi un po’ più del valore speso (+6%). Messi in rapporto con i 27,4 milioni di acquirenti, i pacchi risultano poco più di uno e mezzo a testa. In altre parole, per i corrieri e per chi gestisce i magazzini il Black Friday è una prova di resistenza concentrata in un periodo molto breve, che pesa sulla logistica almeno quanto sul fatturato.

Nel commentare le previsioni del Delivery Index, Liscia ricorda che i pacchi attesi sono più di quaranta milioni e che la crescita sul 2025 conferma un fenomeno ormai strutturale. Per descrivere la durata dell’evento porta un dato dello scorso anno: i giorni di maggiore attività sono stati il giovedì e il venerdì della settimana precedente, quando partono le promozioni, e nemmeno il picco di dicembre in vista del Natale ha raggiunto quei livelli. Il centro di gravità del periodo, quindi, si è spostato in avanti rispetto al venerdì che dà il nome all’iniziativa, e questo spiega perché l’Osservatorio preferisca misurare l’intera settimana, e il Delivery Index l’intero arco dei 13 giorni, invece di una singola giornata.

Le categorie più coinvolte

Le categorie più interessate dalle promozioni saranno Beauty & Healthcare, Abbigliamento, Food & Grocery e Informatica. Nel comparto del beauty l’Osservatorio stima che, durante la Black Week, il valore degli acquisti online possa arrivare fino a 5 volte quello di una normale giornata, un moltiplicatore che dà bene l’idea di quanto i consumatori concentrino in questi giorni una spesa che altrimenti distribuirebbero lungo l’anno. Netcomm segnala inoltre che alcune categorie vengono acquistate con un’intensità molto superiore alla media: si prevedono ordini di Giochi e Hobby superiori di oltre il 70% rispetto alla media annua, seguiti da Sport e tempo libero e Prima infanzia, e il periodo sembra premiare, quindi, soprattutto i prodotti che si regalano o che si rimandano in attesa dello sconto.

Ancora Liscia osserva del resto che molti consumatori aspettano questo periodo per gli acquisti più importanti, con uno scontrino superiore alla media del resto dell’anno: insomma, non si tratta soltanto di più ordini, ma anche di ordini che, secondo il presidente di Netcomm, hanno un valore più alto del solito. Per chi sta pianificando gli acquisti del Black Friday e vuole tenere sotto controllo le spese, su SOStariffe.it si possono confrontare i conti correnti e verificare costi e condizioni delle carte collegate, utili soprattutto quando i pagamenti online si concentrano in pochi giorni.

Sconti al 25%, tra fedeltà e magazzino

Dal lato dell’offerta, secondo l’Osservatorio la percentuale media di sconto applicata dai merchant resta stabile e sarà anche nel 2026 del 25%, declinata in diverse modalità promozionali. Una delle iniziative più comuni premia un target specifico di clienti: spiccano le scontistiche anticipate per i clienti più fedeli (40%), mentre il 30% dei venditori preferisce applicare sconti su tutta la gamma per l’intera durata dell’iniziativa. Quanto ai criteri con cui si sceglie l’assortimento in promozione, un venditore su due ha dichiarato che concentrerà gli sconti su prodotti a bassa rotazione in eccesso o sui più popolari; un’azienda su tre applicherà politiche di sconto a prodotti ad alto margine, mentre il 20% si concentrerà su categorie specifiche. Visto così, il Black Friday è anche uno strumento di gestione del magazzino, oltre che di marketing.

Per Valentina Pontiggia, direttrice dell’Osservatorio, l’evento ha quest’anno un significato diverso, perché se da un lato resta un’occasione per affrontare la pressione dei prezzi, dall’altro diventa per i consumatori un’opportunità per accedere a prodotti qualitativamente migliori, più duraturi o realizzati con materie prime e tessuti di maggior pregio. Il quadro di mercato in cui si colloca è quello di un eCommerce B2c che nel 2026 raggiunge complessivamente i 67 miliardi di euro (+7%), con i servizi a 24,3 miliardi (+7%) e il prodotto a oltre 42,7 miliardi (+6%); la penetrazione dell’online di prodotto sul totale degli acquisti retail (online e offline) è pari all’11,5%, quasi mezzo punto percentuale in più rispetto al 2025. Il Black Friday, allo stesso tempo, cresce in linea con il mercato di prodotto (+6%) e non più di questo, a conferma del fatto che si tratta di un appuntamento già maturo.

L’AI negli acquisti e la geografia del Black Friday

Il passaggio più innovativo, come si è visto, riguarda l’onnipresente intelligenza artificiale. Secondo Pontiggia, chatbot evoluti e assistenti basati su AI generativa affiancano ormai il cliente nell’acquisto di prodotti e servizi complessi, soprattutto nelle fasi di ricerca, confronto e selezione: possono aiutare a individuare i prodotti coerenti con le proprie esigenze, a comparare le alternative, a interpretare le caratteristiche tecniche e a trovare offerte compatibili con il budget. Il risultato atteso, sempre secondo la direttrice, è un acquisto dei regali di Natale meno stressante.

Anche la geografia conta, e pesa a favore del Nord. Netcomm, sulla base dei dati effettivi dello scorso anno, stima che quasi la metà degli acquisti (48,4%) verrà effettuata dalle regioni settentrionali, in particolare il 28,8% dal Nord-Ovest e il 19,6% dal Nord-Est. Al Sud ci si aspetta circa il 20% degli acquirenti, al Centro circa il 18% e nelle Isole attorno al 10%, una distribuzione che riflette la concentrazione al Nord del commercio elettronico e, con ogni probabilità, anche quella della popolazione e dei redditi, anche se il comunicato non propone questo confronto.

Il Black Friday 2026, infine, guarda al futuro più che al passato: se il periodo continuerà ad allungarsi e ad anticipare il picco, come Netcomm osserva da anni, i prossimi mesi diranno quanto l’AI incida davvero sulle scelte d’acquisto dei regali di Natale, e se gli sconti, stabili al 25%, saranno ancora il principale motivo per cui gli italiani rimandano le spese più importanti a fine novembre.

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