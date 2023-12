Utile per acquisire competenze digitali nuove e per lo studio delle materie STEM a scuola, il piccolo robot interattivo della Boston Dynamics si attiva e lavora a comandi vocali, con un prezzo accessibile a tutti e un nuovo modello di intrattenimento in famiglia.

Bittle X, un robot per giocare e imparare

Un robot di piccole dimensioni, che sta nel palmo di una mano e che risponde ai comandi vocali per una user experience versatile e dal costo accessibile. Si chiama Bittle X ed è prodotto dalla Boston Dynamics, il nuovo gadget-bot utilizzabile sia per intrattenimento, sia per scopi educativi.

I comandi vocali rendono l’esperienza utente molto semplice e coinvolgente, perché si usa il linguaggio umano per interagire con il robot.

La Boston Dynamics ha sviluppato Bittle X con particolare attenzione alla formazione Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), si legge in un articolo pubblicato su cruptopolitan.com, ma anche all’esplorazione del mondo dell’automazione e della programmazione.

Come detto, molto accessibile è il costo del piccolo robot, circa 225 dollari, alla portata sia del singolo acquirente, sia delle Istituzioni scolastiche.

L’apprendimento di nuove competenze

In questo modo, secondo gli sviluppatori, sarà più facile avvicinarsi a determinate materie di studio e campi scientifici, soprattutto per iniziare a lavorare con le macchine in maniera sempre più intensa.

Bittle X, infine, non è dedicato solo agli studenti in età scolare, ma anche a chi in età adulta ha voglia e necessità di acquisire nuove competenze in robotica e automazione.

Il futuro dell’istruzione scolastica e della formazione professionale è davvero così legato alla robotica? Sarà quindi possibile apprendere linguaggi tecnici, informatici e matematici in questo modo? Le risposte migliori alle ardue sentenze spettano come sempre ai posteri, ma qualcosa possiamo già fare noi per rendere meno complicato questo percorso di cambiamento e innovazione continui che forse non riguarderà solamente i più giovani tra noi.