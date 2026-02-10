Bitcoin e blockchain: “A giugno 2026 le prime proposte legislative”

Digital asset, blockchain e bitcoin: presentato a Montecitorio il Tavolo tecnico dell’Intergruppo parlamentare, con l’avvio ufficiale dei 14 gruppi tematici. A giugno prossimo i primi documenti, le proposte legislative e di casi d’uso sperimentali, per normare la materia e tutelare investitori e consumatori.

Chips Act. Ue avvia nuova linea pilota per sviluppo semiconduttori di nuova generazione. Un investimento da 2,5 miliardi di euro e la prima tecnologia EUV sotto i due nanometri in Europa.

Emmanuel Macron ha lanciato un appello per un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale. Ma la premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friederich Merz, insieme a diversi altri paesi Ue, non lo seguiranno.

