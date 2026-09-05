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Biroccio (Gsk): “L’innovazione va valutata per il valore che genera al Paese”

Biroccio (Gsk): “L’innovazione va valutata per il valore che genera al Paese”

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Biroccio (Gsk): “L’innovazione va valutata per il valore che genera al Paese” Adnkronos

(Adnkronos) – “C’è un’innovazione fortunatamente sempre più forte che arriva a curare patologie per le quali oggi non esiste una cura e valutarla soltanto come un costo per il sistema sarebbe un errore: dobbiamo considerare il valore che genera per il Paese”. Così all’Adnkronos Antonino Biroccio, general manager di Gsk Italia e vicepresidente di Confindustria Verona per le Scienze della vita, intervistato a margine del Forum Teha in corso a Cernobbio. 

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Redazione Key4biz

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