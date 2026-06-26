Biometano, Pulignano (Cisambiente): «Orgogliosi del nostro impianto made in Calabria»

(Adnkronos) – A margine dell’Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, ospitata presso il Parco Biometano Ecoross di Corigliano-Rossano, in Calabria, l’amministratore unico di Ecoross e consigliere generale di Cisambiente Confindustria, Walter Pulignano, esprime soddisfazione per aver accolto l’evento, definendolo un’importante occasione di confronto tra gli operatori del settore. Pulignano sottolinea il valore del Parco Biometano, capace di trasformare la frazione organica in compost di qualità e biometano, e rivendica con orgoglio la scelta di realizzare in Calabria un impianto d’eccellenza, come esempio di innovazione e opportunità per il territorio e per le nuove generazioni.

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