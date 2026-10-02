Bioeconomia, a Messina un nuovo impianto per il recupero dei prodotti assorbenti per la persona finanziato dal PNRR

(Adnkronos) – L’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti per la persona a Messina sarà realizzato grazie alla tecnologia di i-Foria Italia, azienda leader nelle tecnologie innovative per la bioeconomia, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La realizzazione del nuovo impianto dedicato al trattamento e al recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) presso l’ex inceneritore di contrada Pace rappresenta un importante passo avanti per la gestione circolare dei rifiuti nel territorio messinese.

L’intervento, promosso dalla S.R.R. Messina Area Metropolitana e finanziato nell’ambito del PNRR, è destinato al trattamento di pannolini, pannoloni e altri prodotti assorbenti provenienti dalla raccolta differenziata. La gara è stata aggiudicata al RTI costituito da Research Consorzio Stabile Scarl, mandataria, ed Emmecci S.p.A. Benefit, insieme ai progettisti indicati dalla SRR.

L’impianto avrà una capacità di trattamento di circa 5.000 tonnellate annue e consentirà il recupero delle principali componenti dei PAP – plastica, cellulosa e polimero superassorbente – destinate a essere reimmesse nei cicli produttivi.

Un progetto che rappresenta una pietra miliare nel percorso verso l’economia circolare e la gestione sostenibile dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica del nostro Paese e di leadership europea nella rivoluzione industriale verde. In questo contesto, i-Foria mette a disposizione il proprio know-how tecnologico nel campo del riciclo dei prodotti assorbenti, sviluppato attraverso una tecnologia proprietaria finalizzata al recupero di materia e alla trasformazione di un rifiuto complesso in nuove risorse.

“Il progetto di Messina rappresenta un ulteriore passo concreto nel rafforzamento della leadership di i-Foria nel settore del riciclo dei prodotti assorbenti. La nostra sfida non è semplicemente trattare un rifiuto, ma trasformarlo in una fonte di materie prime seconde, restituendole al ciclo produttivo e creando nuovo valore. È questa la visione alla base della tecnologia i-Foria: portare il riciclo dei PAP a una nuova dimensione industriale, con impianti concreti, scalabili e replicabili, capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e valore economico. Il progetto di Messina conferma così il nostro impegno a consolidare un ruolo di riferimento nella costruzione di una filiera industriale sempre più avanzata per il riciclo dei prodotti assorbenti.” Marcello Somma, CEO di i-Foria.

Per Emmecci S.p.A. Benefit, la realizzazione dell’impianto rappresenta un’opportunità per contribuire concretamente alla costruzione di una filiera industriale innovativa dedicata alla valorizzazione dei PAP. “Siamo particolarmente soddisfatti di poter contribuire a un progetto strategico per il territorio messinese e per lo sviluppo dell’economia circolare in Italia. L’impianto rappresenta un esempio concreto di come innovazione tecnologica, competenze industriali e attenzione alla sostenibilità possano integrarsi per trasformare un problema di gestione dei rifiuti in una nuova opportunità di valorizzazione delle risorse. Per Emmecci questo progetto conferma l’impegno nel realizzare infrastrutture capaci di accompagnare la transizione verso modelli industriali più sostenibili ed efficienti.” Mario Puglisi, AD di Emmecci S.p.A. Benefit.

Il progetto di Messina si inserisce così in una strategia più ampia di recupero di materia e chiusura dei cicli, con l’obiettivo di ridurre il ricorso allo smaltimento e valorizzare le risorse contenute nei prodotti assorbenti.

La collaborazione tra i-Foria ed Emmecci combina competenze tecnologiche e industriali con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una filiera dei PAP sempre più orientata alla circolarità, all’innovazione e alla valorizzazione delle materie recuperate. Dalla gestione del rifiuto alla produzione di nuove risorse: il progetto Messina rappresenta un esempio concreto di economia circolare applicata su scala industriale.

L’impianto, inoltre, contribuirà agli obiettivi nazionali ed europei di transizione verso modelli di economia circolare e alla valorizzazione delle infrastrutture finanziate attraverso il PNRR.

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