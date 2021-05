Bill Gates lasciò il consiglio di amministrazione di Microsoft, nel 2020, perché si era scoperta una sua relazione con una dipendente dell’azienda: i membri del Cda decisero che doveva dimettersi perché consideravano quel rapporto sconveniente.

Bill Gates, le rivelazioni del Wall Street Journal

Man mano che passano i giorni dopo l’annnuncio del divorzio tra Bill e Melinda Gates, si scoprono nuovi dettagli della vita del miliardario, capitoli della sua vita privata che non devono essere piaciuti alla moglie. Non è stata dunque solo la presunta amicizia tra Gates e Jeffrey Epstein, il miliardario accusato di traffico sessuale e che si è tolto la vita prima di essere processato, a scatenare il divorzio. È il Wall Street Journal a rivelare i nuovi particolari, dopo che lo stesso quotidiano finanziario la scorsa settimana aveva scritto che Melinda Gates lavorava almeno dal 2019 con una squadra di avvocati per il divorzio.

Bill Gates, la relazione con una dipendente Microsoft

Il WSJ scrive che i membri del board incaricarono uno studio legale di chiarire i fatti visto che, alla fine del 2019, un ingegnere di Microsoft aveva rivelato di aver avuto per anni una relazione con Gates e alcuni componenti del cda decisero che lui non era più adatto a ricoprire l’incarico.

Gates, le dimissioni dal CdA di Microsoft il 13 marzo 2020, tre mesi dopo essere stato confermato nel mandato

Gates si dimise dal board di Microsoft il 13 marzo 2020, tre mesi dopo essere stato confermato nel mandato, prima che l’inchiesta fosse completata e prima che il board potesse prendere una decisione formale sulla questione.

La spiegazione di Bill Gates nel 2020: “Lascio Microsoft per dedicarmi alla filantropia”

In un comunicato stampa presentato alle autorità di regolamentazione e in un post su LinkedIn, il miliardario spiegò di volersi concentrare sulla sua attività filantropica e continuare a lavorare come consulente tecnico del Ceo, Satya Nadella. Lo stesso giorno, lasciò anche la posizione nel cda di Berkshire Hathaway Inc., il conglomerato gestito dall’amico, Warren Buffett.

La portavoce di Bill Gates: “La relazione quasi 20 anni fa, non la causa dell’uscita da Microsoft”

Dopo le rivelazioni di WSJ, la portavoce ha ammesso che “quasi 20 anni fa” Gates ebbe una relazione “conclusa amichevolmente” ma ha tenuto a precisare che “la decisione di di uscire dal cda non è correlata a quella vicenda”.