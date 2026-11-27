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Il bilancio spacca l’Europa. Costa insiste: “Serve un’intesa a dicembre”

Il sorriso con cui Antonio Costa si è presentato in conferenza stampa potrebbe trarre in inganno: il clima del Consiglio europeo straordinario convocato sul bilancio pluriennale è stato tutt’altro che sereno. Doveva essere il vertice dello scontro e così è stato. I sette frugali non hanno tradito le attese, chiedendo come un mantra più tagli e arrivando, in parte, a boicottare i confessionali organizzati dal presidente del Consiglio Ue con i gruppi di leader per provare ad avvicinare le parti. Tra i 17 Amici della Coesione la tensione non è stata minore; a capitanare il malcontento è stata Giorgia Meloni, scontenta della ripartizione delle spese, dell’impianto delle risorse proprie e per nulla intenzionata a cedere all’esortazione di trovare un accordo entro l’anno. Contraria, inoltre, anche all’istituzione di un meccanismo decisionale automatico di lungo termine, voluto innanzitutto da Friedrich Merz.

Costa, con calma fermezza, parla chiaro: “Tutti devono collaborare per riuscire ad arrivare a un accordo entro fine anno”. A tal fine, già la prossima settimana, il presidente del Consiglio Ue potrebbe mettere sul tavolo una nuova proposta sul Quadro finanziario 2028-34, puntando allo stesso tempo a un accordo anche sul prestito da 45 miliardi per l’Ucraina al prossimo summit. Su quest’ultimo punto il pressing di Ursula von der Leyen si farà sentire. Al momento sono 24 gli Stati membri che appoggiano a proposta, ma uno di essi, la Bulgaria, parteciperà solo alla componente non militare, concentrandosi sulle regioni in cui è presente la propria minoranza nazionale. Del tutto contrarie Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Toccherà a Costa e von der Leyen trovare gli strumenti giusti per convincerle. Ancora più arduo l’inserimento di un meccanismo decisionale automatico per i finanziamenti di lungo periodo a Kiev (si parla di 100 miliardi per il settennato), caldeggiato dalla Germania, dai Nordici e dai Baltici.

E qui, aldilà della contrarietà dei Paesi Visegrad l’Ue dovrà fare i conti anche con l’Italia. Costa aveva pensato il vertice in tre parti: una plenaria, i confessionali con i gruppi di Paesi e le conclusioni. Non è andata bene. I malumori di molti Paesi, frugali in primis, sono emersi già per la composizione dei gruppi decisa da Costa per i confessionali. Svezia, Belgio, Danimarca e Austria (ma non Germania, Finlandia e Olanda), hanno perfino boicottato gli incontri. Quando a notte fonda i 27 sono tornati a sedersi alla seduta plenaria, diversi Stati, tra cui Danimarca, Ungheria e Italia, hanno chiesto a Costa di non procedere alle conclusioni (orali) poiché in pochi avrebbero condiviso l’interpretazione che aveva dato dei confessionali. “Il vertice è stato inutile, ha aumentato le distanze”, ha sentenziato il magiaro Peter Magyar. Il rischio che l’intesa si abbia all’inizio del 2027 appare concretissimo.

La maggioranza lavora sul condono e sugli altri nodi della manovra

Tra i faldoni degli emendamenti depositati in Commissione Bilancio alla Camera e quelli che da trent’anni attendono una firma negli uffici comunali prende forma il condono edilizio della maggioranza. Matteo Salvini ne tratteggia i contorni dal palco dell’assemblea dell’Anci a Verona, dove assicura di aver trovato nel sindaco di Napoli Gaetano Manfredi un interlocutore “laico”. La sua promessa è di smaltire decine di migliaia di pratiche entro il 2027, facendo leva sul silenzio-assenso. La norma è ancora tutta da scrivere, ma una delle ipotesi più controverse è già caduta, quella di consentire la “regolarizzazione postuma” degli interventi eseguiti senza autorizzazione sismica. Da Bruxelles Giorgia Meloni scandisce i tempi della sintesi politica: la maggioranza sta “piano piano dipanando tutte le matasse”, ogni contributo per migliorare la manovra “è utile” ma ci sono “tempistiche” da rispettare. Restano sul tavolo anche le sanatorie delle opere minori di FdI e FI, l’ampliamento delle maglie del terzo condono e la riapertura per la Campania. Fuori, per estraneità di materia, la moratoria di 24 mesi sulle demolizioni.

Sul Superbonus si continua a lavorare, anche per arrivare allo stralcio dello spalma crediti. Il filo del futuro “condono dei condoni” si dispiega dalla scrematura di FdI. Il partito della premier lascia in corsa la proposta di concedere ai Comuni fino al 30 giugno 2028 per evadere le pratiche, un anno in più rispetto all’orizzonte indicato dalla Lega. Complesso è il punto sulla sanità: l’ipotesi di ricavare circa 800 milioni dalla rimodulazione della card anziani per irrobustire il SSN trova una strada più stretta; anzi, nei desiderata dei parlamentari si ampliano le funzioni della carta da 300 euro: FdI e FI vorrebbero renderla spendibile anche per le cure termali.

Oltre i 500 milioni aggiuntivi già annunciati dal governo non si intravedono però risorse certe, né si placa il malessere delle Regioni e dei medici, pronti a scioperare il 5 dicembre. A fare da contrappunto è l’ottimismo di Antonio Tajani. La Lega non cede invece su Quota 64, incassando una sponda discreta degli alleati: tra gli emendamenti non c’è ancora traccia di come saranno declinati gli 850 milioni del fondo per le pensioni che il partito di Salvini ritiene già prenotato per la misura. L’intervento organico sull’indicizzazione delle pensioni, invece, arriverà per mano del governo: Lega e FI puntano alla rivalutazione integrale degli assegni fino a cinque o sei volte il minimo Inps. Tra le priorità condivise anche la previdenza dedicata alle divise e la rimodulazione dell’exit tax.

Nell’orizzonte più immediato della trattativa parlamentare il fondino per gli emendamenti salirà in ogni caso da 120 a 150 milioni. Tra le modifiche segnalate affiorano piccoli autoritratti dei partiti: Futuro nazionale non rinuncia a sottrarre i contributi all’Anpi e ad altre due associazioni partigiane e antifasciste per finanziare i rimpatri; Forza Italia vorrebbe detassare le polizze dei negozi contro i danni dei cortei e destinare all’editoria fino a 80 milioni dell’extragettito della web tax; nell’agenda di FdI convivono il raddoppio del ticket per Venezia fino a 20 euro, il contrasto all’isolamento dei giovani hikikomori e la proroga del Commissario al granchio blu. Fino a una piccola appendice pet-friendly della previdenza militare.

Patrimoniale e Ucraina dividono ancora il campo largo. Leader in campo

La tensione è alle spalle ma la sintesi sul fisco e l’Ucraina ancora non c’è e le questioni più spinose per il campo largo saranno affrontate, con ogni probabilità, al tavolo dei leader. Lo fa capire la segretaria del Pd Elly Schlein che cerca di buttare acqua sul fuoco, dopo lo scontro sulle modalità di tassazione delle grandi ricchezze tra M5S e Avs. “I tavoli tematici stanno lavorando e hanno fatto approfondimenti molto utili per il lavoro del tavolo politico che adesso dovrà lavorare alla sintesi per sciogliere” i nodi. Da Iv Matteo Renzi punge: “Basta tasse”, “anziché fare una gara per alzarle a chiunque, abbassiamole al ceto medio”. Prima del faccia a faccia tra i leader di partito si riuniranno i capigruppo in Parlamento, uno step intermedio, che al momento non è ancora fissato. Il clima all’incontro su fisco e patrimoniale è migliorato dopo l’ultimo scontro sulla patrimoniale, ma ciò non è bastato per trovare il punto di caduta, che ad alcuni appare a portata di mano, ad altri molto più lontano. L’unica cosa che unisce già tutti è la volontà di costituire “un fondo taglia tasse” per lavoratori, famiglie e ceto medio.

Iv, con Davide Faraone, evidenzia che sulla patrimoniale “siamo in alto mare. Noi non la vogliamo perché crediamo che comporterebbe il mandare i ricchi a pagare altrove le tasse. A oggi non c’è una soluzione perché coloro che la vogliono litigano tra loro”. Il M5S avrebbe riproposto questa idea di sintesi: imposta sui grandi patrimoni con soglia da definire (escludendo gli asset produttivi) e aumento dell’imposta di bollo sulle ricchezze finanziarie. Avs starebbe lavorando a una soluzione complessiva. Il tavolo si riconvocherà domani. A vedere il bicchiere mezzo pieno non è solo Schlein, anche Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ostentano ottimismo: “Mi pare che anche il M5S sia convinto che bisogna intervenire sulle grandissime ricchezze per finanziare le politiche che abbiamo in testa” dice Fratoianni, “Noi proponiamo” la soglia dei “5,4 milioni, il Pd di 100 milioni e tra queste due cifre c’è un sacco di spazio in cui lavorare”.

Impossibile arrendersi ora, evidenzia Bonelli, per un motivo molto semplice, “Non possiamo permetterci di andare alle elezioni divisi. Sarebbe imperdonabile e francamente gli italiani non ce lo perdonerebbero”. “Ci siamo dati l’obiettivo di una redistribuzione della ricchezza e lì dobbiamo colpire” esorta il presidente del M5S, “Sullo strumento stiamo discutendo”. Non fa registrare avanzamenti neanche il tavolo sulla politica estera e l’Ucraina che sta andando di pari passo con quello sul fisco. Tra veleni e diffidenze incrociate, si va avanti a costruire, mattone dopo mattone, l’impalcatura del programma unitario del centrosinistra. Con il clima che negli incontri pubblici è già da piena campagna elettorale.

Zangrillo apre al terzo mandato per i sindaci

Il terzo mandato dei sindaci torna al centro del confronto politico. Il ministro della Pubblica amministrazione ed esponente di Fi Paolo Zangrillo ha infatti rilanciato la possibilità di superare il limite attuale: “Mi impegnerò nelle sedi opportune”. La questione riguarda la possibilità di ricandidarsi per una terza volta consecutiva, oggi consentita solo nei Comuni fino a 15mila abitanti, una differenza che Zangrillo ha giudicato ingiusta: “I sindaci se li devono scegliere i cittadini”, ha detto, rivendicando il principio della sovranità popolare. Se l’apertura dovesse tradursi in una proposta concreta, la modifica potrebbe passare anche da un decreto, ma il percorso resta legato alla disponibilità della maggioranza. Si tratta di una proposta che l’Anci, come ha ricordato il vicepresidente e delegato alle riforme Mattia Palazzi, sostiene da almeno quattro anni e che lo stesso Palazzi ha definito “profondamente giusta”.

Più freddo il presidente dell’Upi Enzo Lattuca, secondo cui il tema è “divisivo e inappropriato” e non rappresenta una priorità per gli enti locali, alle prese soprattutto con i costi dei rinnovi contrattuali. In ogni caso perché possa diventare realtà servirà una convergenza politica dei partiti di maggioranza. È stato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ad assicurare che parlerà con l’Anci, dicendosi disponibile ad andare a vedere la proposta del ministro azzurro: “Noi siamo sempre aperti alla discussione con serietà”. Per il governo, reduce dall’okay in Cdm al ripristino delle Province, le partite da giocare con gli enti locali non si esauriscono. Nel confronto con i sindaci è arrivato il delicato tema del condono edilizio. Sul fronte abitativo, Salvini ha poi rilanciato sul Piano Casa: “Appena la Corte dei Conti libera il fascicolo, noi siamo pronti anche la settimana prossima a partire con l’avviso”, ha assicurato, indicando le tempistiche: “L’obiettivo è avviare i cantieri e assegnare le prime abitazioni, quelle con i Comuni già pronti, già nella primavera del 2027”. Scettici i Comuni, che hanno chiesto chiaramente garanzia e maggior coinvolgimento.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera tornerà a riunirsi 9.30 per lo svolgimento delle interpellanze urgenti. A seguire terrà la discussione generale della proposta di legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine, del ddl di modifica dell’intesa tra Italia e l’Unione Buddhista Italiana e la pdl per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Per quanto riguarda le Commissioni , la Attività produttive assieme alla Lavoro discuterà il decreto-legge, già approvato dal Senato, sulle misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell’ex ILVA e dell’indotto e per il rilancio industriale del territorio. Tutte le altre Commissioni riprenderanno i propri lavori la settimana prossima.

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