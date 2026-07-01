Bilancio Ue 2028-34, per la presidenza irlandese “l’ideale” è un accordo entro fine anno

(Adnkronos) – Per la presidenza irlandese del Consiglio Ue, “l’ideale” sarebbe arrivare ad un accordo sull’Mff 2028-34 entro fine anno. Lo ha detto in conferenza stampa a Dublino il premier irlandese Michéal Martin.

“Perché l’Unione Europea possa soddisfare le ambizioni dei suoi cittadini negli anni a venire – ha affermato – ha bisogno di un bilancio all’altezza dei suoi compiti. Lavoreremo con il presidente Antonio Costa per portare avanti il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale”.

“L’ideale sarebbe raggiungere un accordo entro la fine dell’anno – ha proseguito – c’è un’agenda fitta davanti a noi come presidenza. Come governo, abbiamo pianificato e preparato quello che è un enorme compito condiviso. Ora che è stato fischiato l’inizio siamo pronti a dare il massimo”, ha concluso.

Anche se l’obiettivo dichiarato è arrivare ad un accordo entro fine anno, a Bruxelles pochi credono che i leader riusciranno a chiudere per quella data: nessuno dei due fronti, Frugali e Mediterranei, sembra avere fretta di arrivare ad un accordo nei tempi desiderati, a prescindere dai contenuti.

Nel 2020 l’accordo sull’Mff 2021-27 fu trovato solo dopo due Consigli Europei, il secondo dei quali, a luglio, durò ben quattro giorni e quattro notti (c’era sul tavolo anche il piano Next Generation Eu). L’Mff 2028-34 ha una struttura innovativas e, secondo fonti Ue, sarebbe necessario più tempo per rendere operativo il bilancio a inizio 2028.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz