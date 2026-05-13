Le aziende USA più potenti accompagneranno Trum da Xi

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, arriva a Pechino accompagnato da una delegazione di imprenditori di massimo livello per una visita di Stato americana in Cina. Sul volo diretto verso il summit con il Presidente cinese, Xi Jinping, siedono alcuni dei nomi più influenti dell’economia statunitense: Elon Musk per Tesla e SpaceX, Tim Cook per Apple, Larry Fink per BlackRock, David Solomon per Goldman Sachs, Jane Fraser per Citigroup, Kelly Ortberg per Boeing e, soprattutto, Jensen Huang di Nvidia, richiamato all’ultimo momento dallo stesso Trump per unirsi alla missione.

Non è soltanto una dimostrazione di potenza economica americana. È il segnale che la tecnologia, e in particolare l’intelligenza artificiale (AI), è ormai diventata il centro della competizione geopolitica tra Washington e Pechino.

La visita di Trump in Cina, la prima di un presidente statunitense da quasi dieci anni, arriva in un momento delicatissimo per gli equilibri internazionali. Sul tavolo non ci sono soltanto dazi, esportazioni o bilancia commerciale. Il vero nodo riguarda il controllo delle tecnologie strategiche che determineranno i rapporti di forza globali nel prossimo decennio: semiconduttori avanzati, infrastrutture AI, supply chain digitali e capacità produttive ad alta intensità tecnologica.

Chiamato all’ultimo minuto, il vero protagonista del viaggio è Huang di Nvidia

Non a caso, il protagonista simbolico del viaggio è Jensen Huang. La presenza del CEO di Nvidia racconta meglio di qualsiasi comunicato ufficiale il peso assunto dai chip per l’intelligenza artificiale nella relazione tra Stati Uniti e Cina.

Nvidia domina il mercato globale dei processori utilizzati per addestrare modelli AI avanzati e le restrizioni imposte da Washington negli ultimi anni hanno fortemente limitato le esportazioni verso Pechino delle GPU più sofisticate, considerate strategiche anche sul piano militare e della sicurezza nazionale.

La Cina, dal canto suo, vede proprio nell’accesso ai chip avanzati il principale collo di bottiglia per il proprio sviluppo tecnologico. Pechino ha accelerato gli investimenti nell’autosufficienza industriale e nei semiconduttori domestici, ma continua a dipendere in larga misura dalla tecnologia americana. È il motivo per cui il tema dei controlli all’export sarà uno dei dossier più sensibili dei colloqui tra Trump e Xi.

Mantenere aperto il mercato cinese, smorzare la rivalità tra Washington e Pechino

La presenza massiccia delle Big Tech e dei grandi gruppi finanziari americani riflette dunque una duplice esigenza. Da una parte, le aziende vogliono preservare l’accesso al mercato cinese, ancora fondamentale per fatturato, manifattura e crescita. Dall’altra, cercano di influenzare la Casa Bianca affinché la rivalità strategica con Pechino non si trasformi in una separazione tecnologica totale, scenario che avrebbe costi enormi per l’industria americana.

Trump prova a sfruttare questo equilibrio instabile per ottenere risultati politici ed economici utili anche sul fronte interno. Dopo mesi segnati dalle tensioni con l’Iran, dall’aumento delle pressioni inflazionistiche e dalle difficoltà politiche in vista delle elezioni di midterm, il presidente americano punta a presentarsi agli elettori come l’uomo capace di “fare accordi” con la seconda economia mondiale. Il messaggio è chiaro: riportare investimenti, ordini industriali e aperture commerciali negli Stati Uniti senza rinunciare alla linea dura sulla sicurezza tecnologica.

La strategia emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate durante il viaggio. Trump ha affermato che la sua “prima richiesta” a Xi Jinping sarà quella di “aprire” maggiormente la Cina alle imprese americane. Dietro questa formula diplomatica si nasconde però una partita molto più complessa. Washington vuole ridurre il deficit commerciale con Pechino, aumentare le vendite di Boeing, dell’agroalimentare e dell’energia americana, ma soprattutto mantenere la leadership globale nelle tecnologie critiche.

Alla Cina servono chip avanzati

Per la Cina, invece, il summit rappresenta un’opportunità per cercare un alleggerimento delle restrizioni statunitensi sui semiconduttori e sulle tecnologie avanzate. Pechino sa che la corsa all’intelligenza artificiale non dipende soltanto dagli algoritmi, ma dalla disponibilità di hardware ad alte prestazioni. Ed è proprio qui che Nvidia è diventata un simbolo della nuova guerra fredda tecnologica.

La centralità dei chip AI nei rapporti tra Washington e Pechino dimostra quanto la competizione internazionale si sia ormai spostata dal commercio tradizionale al controllo delle infrastrutture digitali. Oggi i semiconduttori valgono quanto il petrolio del Novecento: determinano potenza economica, superiorità militare e capacità di influenza geopolitica. Per questo motivo il viaggio di Trump non è soltanto una missione commerciale. È un passaggio cruciale nella ridefinizione degli equilibri tecnologici globali.

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