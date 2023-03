Big Tech, in California proposta una tassa sulle news per gli editori

Nell’ultimo tentativo dei legislatori di frenare la Silicon Valley, in California è stata introdotta una misura che costringerebbe le aziende tecnologiche come Facebook e Google a pagare gli editori per i contenuti di notizie da cui traggono profitto le loro piattaforme. Lo scrive il Los Angeles Times.

Il California Journalism Competition and Preservation Act, annunciato lunedì dal membro dell’Assemblea Buffy Wicks (D-Oakland), se approvato, indirizzerebbe i giganti della pubblicità digitale a pagare alle testate giornalistiche una “tassa per l’utilizzo del giornalismo” quando vendono pubblicità insieme ai contenuti delle notizie. Inoltre, il disegno di legge richiederebbe agli editori di investire il 70% dei profitti derivanti da tale quota in lavori giornalistici.

Disegno di legge proposto

Il disegno di legge ha un forte sostegno da parte dei gruppi di difesa delle notizie, tra cui il California News Publishers Assn. e la News/Media Alliance. (Il Los Angeles Times è membro di entrambe le organizzazioni e sostiene la legislazione proposta.)

“Big Tech è diventata de facto il custode del giornalismo e sta usando il suo dominio per stabilire regole su come i contenuti delle notizie vengono visualizzati, prioritizzati e monetizzati”, ha affermato Emily Charrier, presidente della CNPA. “I nostri membri sono le fonti di quel giornalismo e meritano di essere pagati con un giusto valore di mercato per le notizie che originano”.

La misura della California è simile a un disegno di legge federale introdotto lo scorso anno che consentirebbe agli editori di contrattare collettivamente i pagamenti da parte delle società tecnologiche che hanno contenuti di notizie sulle loro piattaforme.

Equo compenso

Il vicepresidente esecutivo di News/Media Alliance Danielle Coffey ha dichiarato di sperare che il Congresso reintroduca la legislazione a livello federale “per offrire agli editori di notizie negli Stati Uniti la stessa capacità di essere equamente compensati dalle piattaforme tecnologiche dominanti”.

La società madre di Facebook, Meta Platforms e Google si sono rifiutate di commentare la proposta di legge della California, ma si sono opposte alla proposta di legge federale.

Meta ha pubblicato una dichiarazione tramite Twitter a dicembre in cui affermava che avrebbe “considerato la possibilità di rimuovere del tutto le notizie dalla nostra piattaforma” se i legislatori federali fossero andati avanti con la legislazione e che “gli editori e le emittenti pubblicano i loro contenuti sulla nostra piattaforma perché avvantaggia i loro profitti”.

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs — Andy Stone (@andymstone) December 5, 2022

Wicks ha affermato di voler migliorare la legislazione federale, che ha seguito la strada dell’alterazione delle leggi antitrust, per essere più inclusiva dei giornali più piccoli e concentrarsi sulla questione fondamentale del pagamento degli editori per i contenuti.

“Quello che stiamo cercando di fare qui è davvero livellare il campo di gioco”, ha detto Wicks. “Vogliamo solo assicurarci che il lavoro [degli editori] sia onorato in un modo anziché essere sfruttato da Facebook o Google o altri che riutilizzano quel contenuto senza pagarne una parte”.

Le differenze fra Google e Facebook

A differenza della piattaforma di Google, che aggrega i contenuti dalle fonti di notizie, sono gli utenti di Facebook che ripubblicano i contenuti delle notizie sul sito. Anche così, Wicks ha affermato che Facebook ha ancora la responsabilità di come l’algoritmo promuove i contenuti e li visualizza per mantenere gli utenti sulla piattaforma piuttosto che fare clic sui collegamenti.

Wicks è stata ispirato dal successo di una legislazione simile approvata in Australia all’inizio del 2021, che ha portato le piattaforme digitali a pagare quasi 140 milioni di dollari alle testate giornalistiche australiane nel suo primo anno, secondo la Columbia Journalism Review. Un editore australiano ha stimato che il denaro tecnologico potrebbe finanziare fino al 30% degli stipendi editoriali, ha riferito il CJR.

Meta ha bloccato l’accesso ai contenuti delle notizie in Australia per diversi giorni quando quella legge è stata inizialmente proposta, ma in seguito ha annullato la decisione dopo i colloqui con il governo. Google ha anche bloccato i contenuti delle notizie nei risultati di ricerca per alcuni utenti canadesi il mese scorso quando nel paese è stata introdotta una legislazione che obbliga le aziende a pagare per i collegamenti alle notizie sulle loro piattaforme e Meta ha lanciato una minaccia simile.

I precedenti

Negli ultimi anni Google ha investito in diverse partnership con organizzazioni giornalistiche, tra cui Google News Showcase per pagare gli editori per i contenuti inseriti nei nuovi prodotti di Google e Google News Initiative, che offre formazione, strumenti e finanziamenti per le redazioni locali. Google ha anche affermato che gli editori di notizie trattengono oltre il 95% delle entrate pubblicitarie che generano dall’utilizzo di Ad Manager sui loro siti web.

NetChoice, un gruppo commerciale del settore tecnologico che include Meta e Google, si è opposto al disegno di legge federale e si oppone anche alla misura della California, affermando che “danneggerebbe la libertà di parola online”.

“È spiacevole ma non sorprendente vedere la California copiare proposte fallite dal governo federale e metterle in atto nel proprio stato”, ha affermato Carl Szabo, vicepresidente e consigliere generale di NetChoice.

Il disegno di legge passerà prima attraverso il Comitato per la privacy dell’Assemblea statale e Wicks spera di ottenere un sostegno bipartisan per la legislazione sul principio della protezione della democrazia.

“Garantire che abbiamo una stampa vibrante, penso che sia fondamentale, e il fatto che sia diminuito in modo significativo nell’ultimo decennio o giù di lì per me è incredibilmente preoccupante”, ha detto Wicks. “In passato ho lavorato a stretto contatto con i repubblicani per sostenere progetti di legge che ritenessero responsabile la grande tecnologia. E questo è il mio obiettivo anche quest’anno”.