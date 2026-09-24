La frontiera tecnologica avanza più velocemente delle regole: tra sicurezza, interessi industriali e competizione geopolitica, cresce il dilemma su chi debba controllare i sistemi più potenti e autonomi. Gli interventi al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite

AI fuori controllo, Altman e Amodei chiedono regole all’ONU. Ma Usa e Cina non vogliono rallentare

Per la prima volta il confronto sui rischi dell’intelligenza artificiale (AI) di frontiera è arrivato direttamente nel cuore della sicurezza internazionale. Davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Sam Altman di OpenAI, Dario Amodei di Anthropic e Clément Delangue di Hugging Face hanno descritto scenari diversi, ma accomunati da una domanda: chi controllerà sistemi di AI sempre più autonomi e potenti?

La riunione, convocata dalla Francia durante l’Assemblea generale dell’ONU, ha segnato un salto politico: il tema non è più soltanto come regolamentare chatbot e algoritmi, ma come impedire che l’AI diventi una fonte di instabilità internazionale.

Il CEO e co-fondatore di OpenAI, Sam Altman

Altman (OpenAI): “AI nuovo Rinascimento o rischio di disordine mondiale, non perdiamo il controllo del futuro”

Altman, Il CEO di OpenAI, ha riconosciuto che il rapido miglioramento dei modelli rende contemporaneamente più concreti i benefici e più immediati i pericoli: “Abbiamo davanti una scelta. L’intelligenza artificiale può essere un nuovo Rinascimento della creatività e della scoperta, oppure una nuova rivoluzione industriale fatta di sconvolgimenti e disordine. Serve attenzione”.

Il passaggio più netto raccontato da Dustin Volz e Farnaz Fassihi, sul New York Times, riguarda però il rischio di perdita di controllo: “Non importa se qualcuno stima il rischio di catastrofe al 10%, all’1%, al 12% o allo 0,1%. Nessuno di questi livelli è minimamente accettabile […] non dovremmo addestrare modelli senza poter dimostrare con estrema solidità che resteranno sotto controllo umano”, ha dichiarato Altman.

Il Ceo di OpenAI ha inoltre respinto l’idea che la competizione commerciale giustifichi qualsiasi accelerazione: “Battere altre aziende in una corsa competitiva non è una ragione per prendere decisioni avventate”. C’è poi un secondo rischio secondo Altman, concentrare capacità tecnologiche straordinarie nelle mani di pochissime aziende o Paesi: “Se l’AI deve essere democratica, le decisioni più importanti non possono essere prese soltanto dai laboratori di San Francisco”.

Il fondatore e CEO di Anthropic, Dario Amodei

Amodei (Anthropic): “L’AI potrebbe essere un rischio per l’intera umanità”

Ancora più esplicito Amodei, il CEO di Anthropic: “Credo che questa sia la questione di sicurezza globale più importante che il mondo affronta oggi”, aggiungendo, “se gestita male, credo persino che l’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un rischio per l’umanità nel suo complesso”.

Anthropic, ha assicurato, è pronta a intervenire direttamente sul ritmo dello sviluppo: “Rallenteremo quanto necessario per assicurarci che ogni successiva tecnologia di AI che rilasciamo sia effettivamente sicura”.

Amodei propone di partire da accordi internazionali circoscritti: vietare l’impiego dell’AI per realizzare armi biologiche, definire standard comuni per valutare i modelli e creare sistemi internazionali di notifica degli incidenti rilevanti per la sicurezza globale.

Il CEO e co-fondatore di Hugging Face, Clément Delangue

Delangue (Hugging Face): “Il rischio più grande è lasciare l’AI nelle mani di pochi“

Delangue, CEO di Hugging Face, ha portato all’ONU una posizione parzialmente diversa: “Il rischio maggiore non è un’AI potente, ma l’asimmetria nell’accesso a un’AI potente”.

L’imprenditore, giovanissimo per gli standard italiani (ha co-fondato la società a 28 anni, oggi ne ha 38), ha ricordato l’attacco subito in estate da Hugging Face attraverso agenti di OpenAI, sottolineando però che proprio l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per contrastarlo: “Siamo stati attaccati dall’AI, ma soprattutto ci siamo difesi con l’AI”. Da qui la richiesta di maggiore trasparenza e di tecnologie open source: “Il mondo ha bisogno dell’AI open source più che mai per difendersi”.

Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU è stato invitato a parlare anche Yoshua Bengio, pioniere delle reti neurali artificiali e dell’apprendimento profondo, professore ordinario presso l’Università di Montréal e direttore scientifico dell’istituto di intelligenza artificiale MILA, che ha affermato: “L’umanità ha già trovato il coraggio e la saggezza per gestire rischi catastrofici in passato. Questo è uno di quei momenti, molto più grande di qualsiasi interesse personale, commerciale o nazionale. Le scelte che facciamo oggi su questa tecnologia plasmeranno le generazioni future. Dobbiamo agire ora”.

Le aziende dell’AI chiedono regole. Ma chi ci guadagna?

Da tutto questo emerge un paradosso politico, che più volte in queste settimane abbiamo ricordato sulle pagine di Key4Biz. OpenAI e Anthropic sviluppano proprio quei modelli di frontiera dai quali ora mettono in guardia i governi. Chiedere standard internazionali può aumentare la sicurezza, ma regole molto costose da rispettare potrebbero anche rafforzare gli operatori già dominanti, gli unici dotati di capitale, infrastrutture di calcolo e competenze sufficienti per sostenerne i costi.

Al tempo stesso, fermarsi unilateralmente significa rischiare di lasciare spazio ai concorrenti (cinesi ovviamente) e qui siamo al cuore del dilemma tra sicurezza e competizione geopolitica.

Washington lo ha reso evidente con Michael Kratsios, responsabile dell’Office of Science and Technology Policy della Casa Bianca, che sempre secondo la testata americana, avrebbe ribadito che gli Stati Uniti respingono qualsiasi tentativo di costruire una governance globale centralizzata dell’AI. Come risposta, inevitabile aggiungiamo, anche la Cina ha difeso il diritto dei singoli Paesi a sviluppare la tecnologia secondo le proprie esigenze.

Europa, il rischio di regolare tecnologie costruite altrove

Per l’Europa il problema è ancora più delicato: fa leva sull’AI Act e punta su regole, sicurezza e sovranità tecnologica, ma la frontiera dell’AI rimane largamente concentrata negli Stati Uniti, mentre la Cina costruisce un proprio ecosistema.

La questione europea diventa quindi industriale e politica, prima ancora che normativa: senza modelli competitivi, capacità di calcolo, chip, cloud e capitali, l’Europa rischia di disciplinare tecnologie che continuerà ad acquistare e utilizzare da altri. Al massimo, come ormai su più tavoli si dibatte, è più onesto parlare di percorso verso l’autonomia digitale che verso un’ipotetica sovranità, dove per autonomia si intende in linea generale: preservare la libertà e la capacità di decidere su dati, infrastrutture, regole e tecnologie (e su quali partner internazionale puntare).

La riunione al Palazzo di Vetro ha mostrato soprattutto questo: l’AI non è più soltanto una tecnologia, ma sempre più una questione di potere, conteso da superpotenze statali e industriali.

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