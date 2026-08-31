Big Tech, il boom dell’AI arriva sul debito europeo. L’analisi della Bce

Il boom dell’intelligenza artificiale (AI) non sta trasformando soltanto l’industria tecnologica. Sta cominciando a modificare anche la geografia del debito mondiale e, soprattutto, il mercato obbligazionario europeo. I giganteschi investimenti necessari per costruire data center, acquistare capacità di calcolo e assicurarsi l’energia necessaria a far funzionare le infrastrutture AI stanno infatti spingendo le Big Tech americane oltre il tradizionale autofinanziamento. La novità è che una parte crescente del capitale viene cercata direttamente in Europa.

È il fenomeno analizzato da Anne Duquerroy, Oana Furtuna, Imène Rahmouni-Rousseau e Lia Vaz Cruz in un intervento pubblicato sul blog della Banca centrale europea (Bce). Le autrici concentrano l’attenzione su cinque hyperscaler statunitensi (Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Oracle) e sulle conseguenze della loro crescente presenza nel mercato delle obbligazioni societarie dell’area euro.

Per obbligazione societaria si intende un titolo di debito emesso da una società per raccogliere capitale. In pratica, chi la compra presta denaro all’azienda e riceve in cambio interessi periodici, oltre al rimborso del capitale alla scadenza.

La questione, però, va oltre il semplice finanziamento dell’AI. L’ingresso su larga scala di società con una potenza finanziaria paragonabile a quella di interi sistemi industriali può aumentare la profondità del mercato europeo, ma contemporaneamente concentrare nei portafogli degli investitori dell’area euro una quota crescente di rischio tecnologico e di esposizione all’economia statunitense. È un processo che, avvertono le autrici, ricorda quanto già accaduto sui mercati azionari, dove gli hyperscaler hanno assunto una posizione dominante.

Oltre 1.000 miliardi di dollari per alimentare la corsa all’AI

Il punto di partenza sono le dimensioni della nuova corsa agli investimenti. Secondo le stime richiamate nell’analisi, gli hyperscaler potrebbero avere bisogno di oltre 1.000 miliardi di dollari di spese in conto capitale entro il 2028, una cifra equivalente a circa il 3% dell’attuale Pil annuale degli Stati Uniti. Si tratta, precisa il documento, del limite inferiore delle stime degli analisti del credito.

Numeri sufficienti a cambiare il modello finanziario delle Big Tech. I flussi di cassa prodotti internamente, per quanto enormi, non sono più sufficienti a sostenere da soli il ritmo degli investimenti. Alphabet, Amazon e gli altri grandi gruppi tecnologici stanno quindi aumentando il ricorso alle fonti esterne e in particolare alle obbligazioni.

Il primo approdo è stato naturalmente il mercato americano in dollari. Ma la necessità di diversificare le fonti di finanziamento, ampliare la platea degli investitori, ridurre eventualmente il costo del debito e allineare finanziamenti e spese nelle diverse valute ha progressivamente spinto i colossi statunitensi verso altri mercati.

L’euro diventa la seconda casa finanziaria delle Big Tech

Nella prima grande ondata di emissioni al di fuori degli Stati Uniti, osservano le autrici, l’euro è risultato la valuta più conveniente per il finanziamento estero degli hyperscaler. Oggi rappresenta quasi il 10% dello stock complessivo delle obbligazioni in circolazione emesse da queste società.

I cosiddetti reverse Yankees, cioè titoli emessi dalle società americane in valuta estera, stanno così assumendo un peso crescente nel mercato europeo.

Gli hyperscaler dispongono ormai di circa 40 miliardi di euro di obbligazioni in circolazione, si legge nel documento di analisi, pari a poco più dell’1% degli indici di riferimento delle obbligazioni societarie denominate in euro. La loro quota nelle emissioni reverse Yankee in euro è quasi raddoppiata tra il 2025 e il 2026 e le Big Tech rappresentano ormai poco meno del 10% delle nuove emissioni lorde in euro delle società non finanziarie.

Il 2026 ha segnato un passaggio ulteriore: Amazon e Alphabet sono diventate i maggiori emittenti sul mercato obbligazionario corporate non finanziario dell’area euro, mentre l’operazione realizzata da Amazon ha stabilito un record assoluto per dimensioni.

Una prova di forza per il mercato europeo

Non tutto, nell’analisi, viene letto in chiave problematica. Al contrario, l’arrivo dei giganti americani costituisce anche una dimostrazione della maturazione finanziaria dell’area euro. Storicamente, l’Europa è stata un’economia molto più dipendente dalle banche rispetto agli Stati Uniti. Il suo mercato obbligazionario corporate era considerato meno profondo e meno capace di assorbire grandi emissioni. Il processo ha cominciato a cambiare durante gli anni del quantitative easing, quando gli acquisti dell’Eurosistema hanno contribuito ad ampliare la base degli emittenti e degli investitori.

Le operazioni realizzate oggi dalle Big Tech dimostrano, secondo le autrici, che il mercato dell’area euro è ormai in grado di assorbire autonomamente emissioni societarie di dimensioni molto elevate. C’è inoltre un effetto di diversificazione. Gli hyperscaler collocano obbligazioni con scadenze mediamente più lunghe, contribuendo a sviluppare la parte lunga della curva dei rendimenti, ancora relativamente poco utilizzata dalle imprese europee.

Le Big Tech di fatto aumentano inoltre l’esposizione degli investitori al settore tecnologico, il cui peso negli indici obbligazionari dell’area euro resta circa tre volte inferiore rispetto agli equivalenti statunitensi. E portano sul mercato debito di qualità elevata. I bilanci delle società sono ancora solidi e i rating risultano generalmente pari o superiori ad AA-, mentre la maggior parte delle imprese dell’area euro si colloca tra A e BBB.

Il punto debole: quanto vale davvero il rischio AI?

Proprio qui emerge però una delle questioni più delicate dell’analisi: rating elevati non significano assenza di rischio. L’attuale ciclo di investimenti nell’intelligenza artificiale è ancora nelle fasi iniziali e le valutazioni delle agenzie possono incorporare ipotesi sulla futura crescita dei ricavi e sull’evoluzione della leva finanziaria che devono ancora essere verificate. Se queste aspettative non dovessero reggere nel tempo, aumenta il rischio di una valutazione non corretta del credito.

I mercati hanno già cominciato a reagire. Nel corso del 2026 gli investitori hanno progressivamente richiesto una remunerazione maggiore per finanziare il debito degli hyperscaler. Gli spread creditizi sono saliti in concomitanza con le notizie relative all’aumento degli investimenti AI e con l’annuncio di nuove emissioni. Il premio richiesto cresce lungo tutte le scadenze, riflettendo sia l’aumento dell’offerta sia la maggiore incertezza sulle prospettive degli utili nel medio periodo.

Il rischio di spiazzare le imprese europee

Per il momento non esiste evidenza di un vero crowding out. Fino alla metà del 2026 la domanda per le obbligazioni degli hyperscaler è rimasta molto forte; successivamente i rapporti di copertura hanno iniziato a scendere. Ma contemporaneamente la domanda per il debito delle imprese dell’area euro è rimasta elevata e sostanzialmente stabile per tutto il 2026. Alcuni emittenti europei avrebbero comunque evitato di presentarsi sul mercato negli stessi giorni delle Big Tech, proprio per non competere direttamente per i capitali degli investitori. Il problema riguarda piuttosto ciò che potrebbe accadere se le emissioni continuassero ad aumentare.

Le autrici individuano tre possibili canali di trasmissione. Un’offerta molto elevata potrebbe costringere gli hyperscaler, e successivamente società con rating comparabili, a offrire rendimenti più elevati. Gli investitori potrebbero poi vendere altri titoli per fare spazio nei portafogli al nuovo debito tecnologico, aumentando indirettamente il costo del capitale anche per settori completamente estranei all’AI. Infine, la crescente presenza delle Big Tech negli indici obbligazionari potrebbe costringere i fondi passivi a ribilanciare automaticamente i portafogli verso questi gruppi.

Il fenomeno è già visibile nei flussi: nell’anno terminato a marzo 2026, gli hyperscaler hanno rappresentato il 15% dell’aumento delle obbligazioni societarie denominate in euro detenute dagli investitori dell’area, con una domanda particolarmente forte da parte di fondi pensione e compagnie assicurative, interessati a titoli di elevata qualità e lunga durata.

Per l’Europa un concreto vantaggio o ulteriore dipendenza?

È qui che l’analisi della Bce assume una dimensione più ampia. L’Europa dispone di un mercato capace di finanziare investimenti tecnologici di dimensioni enormi: è un segnale di forza e di maturità finanziaria. Ma una quota crescente di questa capacità viene utilizzata per sostenere gli investimenti di corporation americane che occupano già posizioni centrali nel cloud, nell’AI e nelle infrastrutture digitali globali.

Finora gli effetti indiretti restano limitati. A differenza degli Stati Uniti, dove la domanda di finanziamenti a lungo termine legata all’AI avrebbe contribuito all’aumento dei rendimenti reali a lunga scadenza, nell’area euro non sono ancora visibili ricadute comparabili, grazie alle minori dimensioni delle emissioni tecnologiche e alla resilienza dei mercati obbligazionari sovrani. Ma Francoforte invita a non considerare definitivo questo equilibrio. Quella attuale potrebbe essere soltanto la fase iniziale di un’ondata di finanziamenti di proporzioni senza precedenti, capace di modificare profondamente il funzionamento dei mercati obbligazionari.

Per l’Unione europea il punto non è chiudere il proprio mercato alle Big Tech americane. La loro presenza aumenta liquidità, diversificazione e profondità del mercato dei capitali. Il problema è evitare che la forza finanziaria raggiunta dall’Europa finisca per tradursi in una nuova forma di concentrazione: non più soltanto dipendenza dalle piattaforme, dal cloud e dai modelli di AI statunitensi, ma anche crescente esposizione dei portafogli europei al debito necessario a finanziarne l’espansione.

C’è però da tenere ben presente un punto. Alla tradizionale dipendenza tecnologica europea dagli Stati Uniti (cloud, piattaforme, modelli AI, capacità di calcolo) si rischia di aggiungere anche una dipendenza finanziaria. Il capitale europeo viene sempre più utilizzato per finanziare l’espansione degli stessi hyperscaler americani che dominano quelle infrastrutture. Siamo quindi ad un punto critico che da qui in poi andrà monitorato seriamente: l’Europa possiede un mercato dei capitali abbastanza profondo da finanziare la rivoluzione dell’AI, ma una parte crescente di questa capacità finanziaria va a sostenere la leadership tecnologica americana anziché quella europea.

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