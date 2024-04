Un gruppo nutrito di Big Tech ha costituito l’AI-Enabled ICT Workforce Consortium, pensato per affrontare il tema dell’upskilling e del reskilling per tutti coloro che lavorano negli ambiti che saranno toccati direttamente dall’avvento dell’AI.

Cisco, Accenture, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft e SAP sono le aziende dietro al progetto, che riceverà altresì i consigli dell’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, CHAIN5, Communications Workers of America, DIGITALEUROPE, la European Vocational Training Association, Khan Academy, and SMEUnited.

Come l’AI sta modificando i lavori

Tutte queste organizzazioni hanno unito le forze per valutare insieme come l’AI sta modificando i lavori e le conoscenze tecniche di chi lavora e i loro bisogni per avere successo.

Si tratta in sostanza di una grande operazione di brainstorming, per capire in che modo l’AI inciderà sul mondo della produzione e del business.

Il Consorzio per la forza lavoro ICT abilitata all’intelligenza artificiale affronterà la “crescente esigenza di una forza lavoro competente e formata in vari aspetti dell’intelligenza artificiale” e la prima fase culminerà in un rapporto con “intuizioni utilizzabili per leader aziendali e lavoratori” che cercano modi per riqualificare e migliorare le competenze dei lavoratori in preparazione ad “ambienti abilitati all’intelligenza artificiale”.

Il ruolo del Consorzio

il Consorzio valuterà l’impatto dell’intelligenza artificiale su 56 ruoli lavorativi ICT e fornirà raccomandazioni sulla formazione. Si concentrerà su ruoli lavorativi che includono l’80% dei 45 principali titoli professionali ICT che hanno raccolto il maggior volume di offerte di lavoro per il periodo febbraio 2023-2024 negli Stati Uniti e in cinque dei più grandi paesi europei (vale a dire Francia, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi) in base al numero della forza lavoro ICT secondo Indeed Hiring Lab.

“I membri del consorzio riconoscono universalmente l’urgenza e l’importanza dei loro sforzi congiunti con l’accelerazione dell’intelligenza artificiale in tutti gli aspetti del business e la necessità di costruire una forza lavoro inclusiva con opportunità di sostegno alla famiglia”, si legge nel comunicato. “Opportunità di sostegno familiare” presumibilmente significa posti di lavoro.

Il comunicato sottolinea che i membri del consorzio rappresentano uno spaccato di aziende “che innovano all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale e che comprendono anche l’impatto attuale e imminente dell’intelligenza artificiale sulla forza lavoro”. gran parte delle recenti azioni nel campo dell’intelligenza artificiale generativa.