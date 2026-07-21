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Biennale Arte Venezia: l’Ue revoca 2 milioni di euro di finanziamento

Biennale Arte Venezia: l’Ue revoca 2 milioni di euro di finanziamento

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Biennale Arte Venezia: l’Ue revoca 2 milioni di euro di finanziamento Adnkronos

(Adnkronos) – Dopo la valutazione e la raccomandazione legale della Commissione Europea, l’Eacea (European Education and Culture Executive Agency) “ha deciso di interrompere il finanziamento da 2 milioni di euro concesso alla Fondazione La Biennale di Venezia”. Lo comunica il portavoce dell’esecutivo Ue Thomas Regnier. 

Per la Commissione, “gli eventi culturali, finanziati con i soldi dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non sono rispettati nella Russia di oggi”, conclude. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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