Biden, pronti 15 ordini esecutivi: da lotta a pandemia a green economy

“Il nuovo giorno in America” è arrivato, come ha twittato Joe Biden, che oggi alle ore 18 in Italia giurerà sulla Costituzione posando una mano sulla Bibbia di famiglia e davanti al presidente della Corte Suprema, John Roberts. Kamala Harris, la vicepresidente, farà lo stesso con la giudice Sonia Sotomayor. Subito dopo Biden rivolgerà il primo discorso da Presidente degli Stati Uniti.

E secondo Jen Psaki, addetto stampa in arrivo alla Casa Bianca, Biden firmerà 15 ordini esecutivi solo nel suo primo giorno, molti dei quali rilevanti per la tecnologia, la scienza e la pandemia.

Cominciamo con il cambiamento climatico.

Per il rilancio dell’economia americana, invece, Biden punta dritto alle soluzioni green, alla decarbonizzazione, alle tecnologie pulite (clean tech), all’energia verde. Ha promesso di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo e si è impegnato a riportare gli Stati Uniti nello storico accordo sul clima di Parigi nel suo primo giorno in carica.

Ma il problema più urgente da affrontare è, ovviamente, la pandemia. Biden dovrebbe annunciare una “sfida di mascheramento di 100 giorni”, invitando gli americani ad indossare la mascherina per almeno 100 giorni come loro “dovere patriottico”. Si prevede inoltre che faccia rientrare gli Stati Uniti come membro dell’Organizzazione mondiale della sanità e nomini il “coordinatore anti Covid-19” federale, che riferirà direttamente a lui e sarà responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti delle attività di contrasto alla pandemia.

