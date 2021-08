Il video manipolato mostra Joe Biden addormentato per 22 secondi mentre parla il primo ministro israeliano Naftali Bennett. Ecco il video originale. Il presidente Usa per la terza volta vittima di deep fake per rappresentarlo “Sleepy Joe”, come lo definisce Trump.

No, Joe Biden non si è addormentato mentre ascoltava il primo ministro israeliano Naftali Bennett nell’incontro avuto alla Casa Bianca venerdì scorso. È stato manipolato il video postato sui social che mostra il presidente degli Stati Uniti addormentato per 22 secondi, mentre parla Bennett. È un deep fake. Un video fake. È una parte del video integrale. Ma che è stato visto da milioni e milioni di utenti sui social e solo ora Twitter, per esempio, lo etichetta come “un contenuto video manipolato”.

Ecco il video manipolato

La parte manipolata

È stato pubblicato dagli account dei social media di destra e a partire dal minuto 10:17, di questa clip su C-Span, gli occhi di Biden erano abbassati, sembravano chiusi. Ma Biden era, in realtà, completamente sveglio, abbastanza vigile da fare un’osservazione tagliente al termine dell’intervento di Bennett. Dice al premier israeliano di dare all’ex presidente Barack Obama più credito per il buon rapporto tra i due Paesi.

Ecco il video integrale, dove si vede Biden con gli occhi abbassati, ma sveglio e in ascolto del premier israeliano.

L’attuale presidente degli Stati Uniti è la terza volta vittima di deep e fake news per rappresentarlo “Sleepy Joe”, come lo definisce Donald Trump.

È anche possibile manipolare le parole e il labiale di chi parla in video. Concretamente la tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, è in grado di “incollare” un audio sulle labbra di qualcuno in un video, modificando in modo opportuno l’immagine del labiale. Ad ottenere questo risultato è stata l’Università di Washington e il primo test è stato effettuato su un discorso dell’ex presidente Barack Obama.