Il presidente degli Stati Uniti è a Roma per partecipare domani e dopodomani al G20 ed ha annunciato 555 miliardi di dollari per energia pulita e clima per il suo Paese. Non solo la lotta al cambiamento climatico, i membri del G20 affronteranno molteplici temi al centro del dibattito internazionale.

Oggi abbiamo trasmesso l’executive webinar “Il paradigma della sostenibilità nel digital divide”. Ecco il video per capire perché il Pnrr rischia di restare inattuato.

Infine, una notizia da raccontare stasera a cena ai figli under 18: il bonus cultura sarà finanziato per sempre.

Biden a Roma con in tasca il piano da 555 miliardi di dollari per energia pulita e clima

di Flavio Fabbri

Il Presidente USA arriva in Italia dopo il lancio del piano da 1,75 trilioni di dollari per scuola, sanità, lavoro, ambiente. Domani e dopodomani il G20.Leggi l’articolo

‘Il paradigma della sostenibilità nel digital divide’. Ma il Pnrr rischia di restare inattuato

di Paolo Anastasio

A tre mesi dal varo del Pnrr e del Dl Semplificazioni, le misure per accelerare la diffusione delle reti a livello locale restano inattuate. Il video dell’executive webinar.Leggi l’articolo

Telecom Italia, dopo i conti deludenti arriva il downgrade di Barclays

di Paolo Anastasio

Barclays, la banca d’affari londinese, annuncia il downgrade del titolo della compagnia italiana dopo la trimestrale deludente.Leggi l’articolo

Bonus Cultura per i 18enni, sarà finanziato per sempre

di Luigi Garofalo

Viene stabilizzato e reso permanente il bonus cultura da 500 euro per i neo diciottenni. Franceschini riesce ad evitare il tetto Isee.Leggi l’articolo

Fibra ottica, Colao: “Da gennaio gare. Quella per il Cloud da inizio 2022”

di Luigi Garofalo

Il ministro annuncia: “Da 15 novembre 14 tipi di certificati anagrafici in digitali. In arrivo anche novità per carta identità elettronica”.Leggi l’articolo

Le direzioni di genere Rai e la riforma dell’assetto organizzativo

di Carlo Rognoni

Carlo Rognoni analizza a caldo per ‘Democrazia futura’ la scelta voluta da Carlo Fuortes di superare il vecchio modello interno alla Rai.Leggi l’articolo

Industry Tlc, nel 2020 ricavi ai minimi ma record di connessioni (+50%)

di Paolo Anastasio

Paradosso nella industry Tlc nel Rapporto Asstel: ricavi ai minimi da dieci anni ma traffico in crescita esponenziale nel 2020.Leggi l’articolo

Moreira: “L’identità digitale? Transnazionale e nel controllo dell’individuo”

di Raffaele Barberio

Quale futuro per l’identità digitale? Ne abbiamo parlato con Carlos Moreira pochi giorni fa in Vaticano. L’intervista.Leggi l’articolo

La manovra Draghi premia la cultura. Ma resta il deficit di visione strategica

di Angelo Zaccone Teodosi

Franceschini assicura rinnovate iniezioni di sostegni pubblici alla cultura, mentre il Cda Rai eredita il “piano industriale” di Salini e Boston Consulting Group.Leggi l’articolo

Pmi 4.0, per la Nuova Sabatini 900 milioni di euro fino al 2026

di Flavio Fabbri

Rifinanziata la Nuova Sabatini per l’acquisto di beni strumentali, hardware, software e tecnologie digitali da parte delle Pmi.Leggi l’articolo

M. Colombo (Labor Project): “Esperti privacy possono lavorare in ogni Paese, ecco come”

di Luigi Garofalo

Videointervista a Matteo Colombo (Labor Project): “Normative su privacy dei Paesi esteri e sfide tecnologiche la nuova formazione Dpo”.Leggi l’articolo

La sfida della musica in streaming: Spotify contro YouTube

di Edoardo Stigliani

Dopo 456 milioni di euro di passivo, Spotify ha chiuso la prima parte dell’anno con un utile netto di 5 milioni di euro.Leggi l’articolo

Quanto costano le bollette gas nella mia regione? La classifica

di Davide Raia

I risultati dell’indagine sul costo delle bollette del gas in Italia e come risparmiare sulle bollette scegliendo il Mercato Libero.Leggi l’articolo

