Bicocca Privacy Day, il 28 gennaio 2022 anche in streaming

Bicocca Privacy Day 2022

La protezione dei dati personali, giuristi ed esperti del settore a confronto

Venerdì 28 gennaio 2022, ore 10 – ore 13

Università di Milano-Bicocca

Aula Sironi – edificio U4 Tellus

Piazza della Scienza, 4 – Milano

Per partecipare in presenza e per seguire l’evento in streaming occorre registrarsi qui.

Per il secondo anno consecutivo il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e ReD OPEN – spin-off partecipato dall’ateneo – organizzano il Bicocca Privacy Day 2022.

L’evento si tiene il 28 gennaio 2022, in occasione del Data Protection Day, la giornata internazionale che il Consiglio d’Europa ha istituito per celebrare l’anniversario dell’apertura alla firma della Convenzione 108 per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. L’iniziativa è in programma presso l’Aula Sironi dell’Università di Milano-Bicocca, dalle ore 10 alle 13 e sarà anche trasmessa in streaming.

Il Bicocca Privacy Day 2022 è rivolto a tutti coloro che hanno a che fare, a vario titolo, col trattamento di dati personali: utenti dei servizi digitali sensibili al tema della protezione dei loro dati oppure professioniste e professionisti che operano in ambito legale, tecnologico, sanitario, nel mondo dell’istruzione e della ricerca.

Per il secondo anno consecutivo ReD OPEN e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca organizzano il Bicocca Privacy Day 2022.

Intervengono:

Natascia Marchei, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza

Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Stefano Rossetti , Data Protection Lawyer at Noyb.eu

, Data Protection Lawyer at Noyb.eu Roberto Caso , Professore di Diritto Privato Comparato all’Università di Trento, e co-direttore del Gruppo LawTech

, Professore di Diritto Privato Comparato all’Università di Trento, e co-direttore del Gruppo LawTech Marina Pietrangelo , Ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche

, Ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche Vittorio Colomba , Data Protection Officer di Unimore

, Data Protection Officer di Unimore Silvia Signorato , Assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Padova (DIPIC)

, Assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Padova (DIPIC) Elisa Romano , Data Protection Officer di Lamborghini Automobili

, Data Protection Officer di Lamborghini Automobili Simone Paolucci , Data Protection Officer del Gruppo Ospedaliero Humanitas

, Data Protection Officer del Gruppo Ospedaliero Humanitas Andrea Paro , Data Protection Officer del Gruppo CRAI Supermercati

, Data Protection Officer del Gruppo CRAI Supermercati Giulio Enea Vigevani , Professore di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca

, Professore di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano-Bicocca Alberto Ronchi, presidente dell’Associazione Italiana Sistemi Informatici in Sanità (AISIS)

Modera l’evento Andrea Rossetti, professore di informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano Bicocca e membro del Comitato Scientifico di ReD OPEN FACTORY.

