»
»
Bex: Rea Space, una tuta per contrastare il decondizionamento degli astronauti

Bex: Rea Space, una tuta per contrastare il decondizionamento degli astronauti

di |
Bex: Rea Space, una tuta per contrastare il decondizionamento degli astronauti Adnkronos

(Adnkronos) – Una tuta spaziale intraveicolare pensata per contrastare il decondizionamento del sistema muscolo-scheletrico degli astronauti. È il prototipo presentato a BEX da Rea Space. La tecnologia comprende flessometri per rilevare i movimenti delle articolazioni e un sistema di elettrostimolazione. Come spiega Francesca Rizzi, Space Quality Engineer dell’azienda, le possibili applicazioni sulla Terra riguardano sia lo sport, per il monitoraggio degli atleti e la prevenzione degli infortuni, sia l’ambito medicale, per le persone soggette a patologie legate all’allettamento o impegnate nel recupero dopo gravi incidenti. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche