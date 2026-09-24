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Bex: Cetma porta i visitatori dentro la Stazione spaziale internazionale

Bex: Cetma porta i visitatori dentro la Stazione spaziale internazionale

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Bex: Cetma porta i visitatori dentro la Stazione spaziale internazionale Adnkronos

(Adnkronos) – Un’esperienza immersiva in realtà virtuale per esplorare la Stazione spaziale internazionale. È il prodotto presentato a BEX da Cetma, come spiega Piero Cirillo, Software e XR Developer. Indossando il visore è possibile muoversi all’interno di un modello 3D della ISS, interagire con diversi oggetti e scoprirne il funzionamento. L’esperienza consente anche di uscire virtualmente dalla stazione per una passeggiata nello spazio, con l’obiettivo di offrire una simulazione il più possibile immersiva della vita in orbita. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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