Bettel all’Ue: “Decidere sui coloni ora, non aspettare elezioni Israele”

(Adnkronos) – In Israele “il 27 ottobre ci saranno le elezioni. Dobbiamo davvero aspettare che cambi il governo per decidere” sul commercio con gli insediamenti illegali in Cisgiordania? “Sarebbe un po’ vergognoso, dobbiamo avanzare”. Lo dice il ministro degli Esteri del Lussemburgo Xavier Bettel, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles.

“Abbiamo diverse proposte della Commissione – continua – e non certo per mancanza di domanda”, dato che “le abbiamo chieste molte volte”. Sul fatto se la materia debba essere decisa a maggioranza qualificata, trattandosi di commercio, oppure all’unanimità, essendo di fatto una sanzione, “ho l’impressione che nella Commissione” la risposta “cambi a seconda del commissario”, conclude l’ex premier.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz