E’ il nuovo motore di ricerca specializzato sulle migliori spiagge e sui migliori stabilimenti balneari in Italia. Su Best-Umbrellas.it è possibile prenotare ombrelloni/sdraio/lettini nelle spiagge italiane convenzionate con pochi e semplici click. Gli utenti infatti possono effettuare la prenotazione e il pagamento direttamente tramite il sito. Il gestore riceve una notifica in automatico per la prenotazione e potrà scegliere se confermare o meno e il turista riceve in automatico la conferma della sua caparra.

Ogni stabilimento iscritto al portale ha a disposizione una pagina/vetrina pubblicitaria on-line, in cui sarà possibile descrivere brevemente la propria struttura, inserire immagini per illustrare meglio gli spazi e gli ambienti.

I canali di navigazione del sito sono disposti subito nella parte alta della home page e si dividono in: ‘Cerca Lido’, ‘Visualizza Mappa’, ‘Iscriviti Ora’, ‘Utenti’, ‘Gestori’, ‘Fornitori’, ‘Accomodations’, ‘Click Boat’, ‘Media’, ‘Shopping’ e ‘Contatti’. Percorsi facilmente accessibili in cui l’internauta riesce ad individuare con estrema velocità le offerte migliori inserendo i parametri di costo, tempo e tipologia di servizi desiderati all’interno del motore di ricerca che campeggia nella parte centrale della pagina.

Al centro della home page sono selezionate le località più belle da visitare, corredando la descrizione nei dettagli con fotografie e consigli di viaggio. Ampio spazio viene inoltre dedicato alle fasce di prezzo, in modo da consentire un’organizzazione perfetta anche dal punto di vista del budget messo a disposizione, ed è anche possibile cercare semplicemente la località, il periodo ed il numero di persone e si otterranno al minor prezzo garantito tutte le offerte dei soli hotel che accettano cani in tutta Europa.

Un portale gratuito di ricerca e prenotazioni che permette a milioni di turisti di cercare e prenotare il lido più idoneo e che meglio soddisfa le proprie esigenze, con pochi e semplici click.

