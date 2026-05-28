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Bernini annuncia “Lisa”, il primo sistema Ue per applicazioni AI

Bernini annuncia “Lisa”, il primo sistema Ue per applicazioni AI

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Bernini annuncia “Lisa”, il primo sistema Ue per applicazioni AI Dailyletter

Oggi apriamo con due iniziative tutte italiane nel mettere in campo l’intelligenza artificiale, le teoria non serve più.
La prima, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha annunciato Lisa il primo sistema europeo per applicazioni AI che “girerà” sul supercomputer Leonardo a Bologna.
La seconda, invece, vede protagonista Fastweb + Vodafone, che lancia ROSS, l’assistente AI agentica, realizzato da NextMindLab, startup italiana controllata al 100% da Fastweb.
ROSS è un agente AI pensato per supportare persone e imprese nelle attività quotidiane.
Infine, Meta spinge per gli abbonamenti: in arrivo la versione PLUS di FacebookInstagram e WhatsApp. I nuovi piani premium arrivano a livello globale e aggiungono funzioni extra per personalizzazione, Stories e messaggistica. WhatsApp. I nuovi piani premium arrivano a livello globale e aggiungono funzioni extra per personalizzazione, Stories e messaggistica.

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Redazione Key4biz

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