Lo switch-off delle reti in rame da parte degli operatori con significativo potere di mercato (SMP) sta andando a rilento. Soltanto otto paesi dell’UE hanno un chiaro percorso di migrazione dal rame entro il 2030 e 11 paesi non hanno alcun piano annunciato. Non per questo il BEREC parla di obbligo di switch off, tanto più che il processo di spegnimento deve essere gestito a livello locale dalle diverse autorità nazionali.

E’ quanto emerge dalla bozza del rapporto sullo stato di avanzamento del BEREC, che sottolinea che il numero di paesi in cui il regolatore nazionale ha stabilito regole per il processo di transizione è aumentato, così come il numero di paesi in cui gli elementi di rete legacy sono già stati chiusi.

Scarica il report preliminare del BEREC

Le azioni chiave che le authority hanno intrapreso per facilitare la migrazione e lo switch-off del rame riguardano l’implementazione di un periodo di preavviso appropriato; la garanzia della disponibilità di adeguati prodotti di accesso all’ingrosso alternativi e gli sforzi in materia di comunicazione con gli utenti finali.

Il Libro bianco della Commissione europea su come gestire le esigenze infrastrutturali digitali dell’Europa? stabilisce obiettivi uniformi per tutti gli Stati membri che potrebbero essere eccessivamente ambiziosi, poiché alcuni paesi affrontano sfide maggiori di altri, tra cui la mancanza di infrastrutture di ingegneria civile sufficienti e condizioni meteorologiche.

Il rapporto mostra che attualmente soltanto 8 stati membri dell’UE sono su un percorso adeguato di migrazione e switch-off previsto entro il 2030. Molti paesi registreranno dei ritardi. Il rapporto sottolinea inoltre la necessità di un livello appropriato di protezione dell’utente finale, che richiede di prevedere adeguati periodi di preavviso, informazioni all’utente finale e la disponibilità di adeguati prodotti di accesso alternativi a un prezzo comparabile. La bozza del rapporto sullo stato di avanzamento è aperta alla consultazione pubblica e il BEREC invita le parti interessate a presentare le proprie opinioni entro il 31 gennaio 2025.

