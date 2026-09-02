»
»
Benzina e diesel, prezzo continua a salire: quanto costano al litro, self e autostrada

Benzina e diesel, prezzo continua a salire: quanto costano al litro, self e autostrada

di |
Benzina e diesel, prezzo continua a salire: quanto costano al litro, self e autostrada Adnkronos

(Adnkronos) – Il prezzo di benzina e diesel continua a salire. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi martedì 2 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,027 €/l per la benzina e 2,131 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,110 €/l per la benzina e 2,206€/l per il gasolio. 

In forte rialzo anche il prezzo del petrolio: il Wti viaggia a 90,40 dollari segnando un +5,40% a New York. Il Brent avanza del 7,37% a 94,88 dollari al barile. 

“Nonostante ieri la benzina, sfondando la soglia di 2,1 euro in autostrada, abbia conquistato il 3° posto come prezzo più alto di sempre, battuta solo dai prezzi settimanali rilevati il 21 marzo 2022 (2° posto con 2,137 euro dal 14 al 20 marzo) e il 14 marzo 2022 (medaglia d’oro con 2,185 euro dal 7 al 13 marzo), oggi un pieno da 50 litri in autostrada costa ben 30 cent in più rispetto a ieri, essendo passati da 2,104 a 2,110 euro al litro”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. 

“Il Governo Meloni deve tagliare le accise per tutti e sia per il gasolio che per la benzina. Non basta preoccuparsi solo delle categorie produttive, anche perché fino ad oggi è stata coperta una esigua minoranza dei lavoratori colpiti dagli aumenti: autotrasportatori, agricoltori, tassisti e pescatori. Nulla, ad esempio per gli artigiani o per chi trasporta merci ma non è autotrasportatore, con effetti devastanti per l’inflazione”, prosegue Dona. 

“Quanto alla presa in giro del bonus carburanti per i lavoratori, il provvedimento è fallito per ben 3 volte, dato che quelle poche imprese che lo hanno adottato, solitamente quelle grandi, dato che i 200 euro erano deducibili fiscalmente al 100%, lo hanno utilizzato al posto di un premio e di un aumento in busta paga che, a parità di cifra, è molto più oneroso per via di contributi e tasse. Insomma, una beffa: il lavoratore invece di prendere i 200 euro che gli spettano, comperarci quello che vuole, metterli in banca o pagare la rata del mutuo, li prende ma può spenderli solo in carburanti”, conclude Dona. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche