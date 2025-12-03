“La minaccia ibrida viaggia nello spettro radio nei diversi domini, under water, Spazio e terra. Ed è su questo che si concentra l’attività di ELT Group – ha detto Domitilla Benigni, CEO & COO, ELT Group nel suo intervento alla seconda edizione di Space & Underwater, la conferenza organizzata dal giornale Cybersecurity Italia, che fa parte del nostro gruppo editoriale, in corso alla Caserma Salvo D’Acquisto di Roma.

L’attacco allo spazio elettromagnetico durante il viaggio areo di Ursula von der Leyen, costretta ad un atterraggio di sicurezza in Bulgaria, è un tipico esempio di jamming delle frequenze radio. “Di questo genere di attacchi ibridi parla il paper Michelangelo Dome del ministro Crosetto, ormai siamo immersi in una minaccia ibrida – ha detto Benigni – avere il controllo dello spettro elettromagnetico consente di aggredire il multi dominio spazio, terra e under water. L’attacco all’aereo della von der Leyen è chiaramente una dichiarazione di guerra ibrida”.

Si parla oggi di uno scudo cyber, è una sfida enorme “ma non basta più difendere una sola piattaforma aggiunge Baldoni – bisogna difendere la catena integrata dei domini attraverso lo spettro elettromagnetico, che è il retro della medaglia della cybersecurity”.

A proposito di difesa integrata, lo scudo cyber è la prima cosa da avere, ma a monte è necessario disporre di informazioni utili tramite l’intelligence che serve “per prevenire i diversi attacchi in modalità multi dominio. Il contatto e lo scambio informativo quotidiano con le Istituzioni in questo senso è fondamentale”.

