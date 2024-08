I dati GfK confermano il trend negativo della domanda di beni tecnologici in Italia da gennaio a giugno 2024. Tutti i comparti, ad eccezione del piccolo elettrodomestico (+5,8%), registrano una contrazione netta nell’ultimo anno. Segnali positivi solo per il mese di giugno.

Il mercato italiano dei beni tecnologici

Dal grande elettrodomestico ai device dell’IT office e alla fotografia, fino agli ormai consuetudinari smartphone, il mercato italiano dei beni tecnologici soffre di un calo deciso in questo primo semestre del 2024.

Secondo la nuova indagine pubblicata da Gfk Market Intelligence, da gennaio a giugno 2024 il mercato italiano dei beni tecnologici si è contratto su base annua del 4,7% a 7 miliardi di euro di valore.

In negativo tutti i principali comparti, tranne i piccoli elettrodomestici che, in totale controtendenza, hanno registrato una crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.

Male anche la telefonia, segmento tradizionalmente positivo su scala globale e nazionale, ma che in quest’ultima rilevazione ha segnato un -4,3%, in particolare sono gli smartphone a perdere terreno (-4,5%). Unica voce positiva gli smartwatch con sim integrata, che hanno visto un incremento del 4,5%.

Qualche segnale positivo solo nel mese di giugno

Addirittura si è avuto in -12,4% per il settore device per la fotografia, mentre l’elettronica di consumo ha chiuso con un pesante -10,2%.

Solo nell’ultimo mese di rilevamenti, a giugno, c’è stato un notevole rimbalzo di quest’ultima voce, registrando una performance a sorpresa del +6,3%.

Semestre nero anche per l’IT Office, che ha chiuso a -8,7%, e i grandi elettrodomestici, che hanno segnato un -4,6%.

Stabile, infine, il segnale proveniente dall’home comfort (-0,2%), che risente particolarmente dei fenomeni atmosferici e le fasi meteo che riguardano il Paese durante l’anno.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz