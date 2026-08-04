Bending Spoons, prima acquisizione dopo la quotazione al Nasdaq: compra Airtable per 1,285 miliardi di dollari

“Vogliamo investire in Airtable sul lungo periodo e puntare tutto sul suo punto di forza: riunire team e flussi di lavoro in un unico spazio flessibile”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons.

Bending Spoons ha firmato un accordo definitivo per acquisire Airtable in una transazione interamente in denaro che valuta la società 1,285 miliardi di dollari in termini di enterprise value.

Considerando anche la liquidità netta e i mezzi equivalenti detenuti da Airtable, l’operazione implica un equity value di circa 2,25 miliardi di dollari.

L’accordo è stato approvato all’unanimità dai consigli di amministrazione delle due società e prevede l’acquisizione del 100% delle azioni emesse e in circolazione di Airtable. Il completamento è atteso entro la fine dell’anno, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari e alle altre consuete condizioni di chiusura.

La prima acquisizione dopo il Nasdaq

L’operazione rappresenta la prima acquisizione di Bending Spoons dopo la quotazione al Nasdaq, avvenuta il 1° luglio 2026. Airtable entrerà così nel portafoglio di marchi globali del gruppo italiano, che nel corso dell’anno ha già acquisito AOL a gennaio ed Eventbrite a marzo.

Fino al completamento della transazione, Bending Spoons e Airtable continueranno a operare in modo indipendente.

Airtable vale 480 milioni di ricavi ricorrenti annui

Fondata nel 2013, Airtable sviluppa una piattaforma per organizzare dati, creare applicazioni e gestire flussi di lavoro senza richiedere competenze avanzate di programmazione.

Secondo i dati comunicati da Bending Spoons, il fatturato ricorrente annuo di Airtable è cresciuto di oltre il 20%, raggiungendo circa 480 milioni di dollari a giugno 2026.

La piattaforma è utilizzata da più di 500.000 organizzazioni, tra cui l’80% delle aziende comprese nella classifica Fortune 100.

“Vogliamo investire in Airtable sul lungo periodo e puntare tutto sul suo punto di forza: riunire team e flussi di lavoro in un unico spazio flessibile”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons. L’obiettivo, ha aggiunto, è ampliare le funzionalità disponibili nelle diverse fasi del lavoro e rendere Airtable più utile per clienti di ogni dimensione.

Verso una piattaforma AI-native

Howie Liu, cofondatore e CEO di Airtable, ha ricordato che la società è nata con l’obiettivo di rendere la creazione di software accessibile anche a chi non possiede competenze tecniche.

Secondo Liu, l’ingresso in Bending Spoons garantirà ad Airtable le risorse e l’orizzonte di lungo periodo necessari per sviluppare una piattaforma sempre più orientata all’intelligenza artificiale.

“La partnership con Bending Spoons ci offre le risorse e l’impegno a lungo termine per portare avanti questa visione con ancora più ambizione, mentre costruiamo la piattaforma AI-native del futuro”, ha dichiarato. Con l’acquisizione di Airtable, Bending Spoons rafforza quindi la propria presenza nel mercato globale del software per la produttività e la gestione dei processi aziendali, puntando sull’integrazione tra dati, workflow e intelligenza artificia

Bending Spoons ottiene finanziamento da 500 milioni di euro

A fine luglio Bending Spoons S.p.A. aveva annunciato oggi di aver sottoscritto un nuovo ﬁnanziamento a medio-lungo termine da 500 milioni di euro erogato da HSBC Continental Europe (in qualità di Sole Coordinator e MLA), Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di SACE Agent e MLA) e BPER Banca Corporate & Investment Banking (in qualitàdi Structuring Advisor e MLA).

La linea di ﬁnanziamento, con scadenza a marzo 2031,beneﬁcia di una garanzia fornita da SACE nel quadro della sua missione di sostegno allacrescita internazionale delle imprese italiane.

Insieme a ulteriori 495 milioni di euro di ﬁnanziamento Term Loan A e a un incremento di 490 milioni di euro dei commitment nell’ambito della linea di credito revolving di Bending Spoons, l’operazione porta a 1,49 miliardi di euro l’importo complessivo delle linee di ﬁnanziamento nuove e incrementate sottoscritte da Bending Spoons dall’inizio del secondo trimestre. Sia il ﬁnanziamento Term Loan A sia gli ulteriori commitment sulla linea di credito revolving sono disponibili per ﬁnalità aziendali generali e acquisizioni. Ciascuna linea ha scadenza a marzo 2031.

“Siamo grati per il costante supporto di SACE e dei nostri partner ﬁnanziari,” ha dichiarato Davide Scarpazza, co-chief ﬁnancial oﬃcer di Bending Spoons. “Queste operazioniraﬀorzano le nostre risorse di capitale e ci oﬀrono ulteriore ﬂessibilità ﬁnanziaria. Il nostroobiettivo è massimizzare il valore per azione nel lungo termine e restiamo concentrati sull’impiego del capitale in modo disciplinato per generare rendimenti interessanti e ponderati per il rischio, principalmente attraverso acquisizioni.”

“Bending Spoons è un chiaro esempio di come l’innovazione italiana, unita aun’eccezionale densità di talento, possa competere e crescere su scala globale,” ha dichiarato Michele Pignotti, amministratore delegato di SACE. “Questa operazione conferma l’impegno di SACE nel sostenere le aziende leader italiane che investono nell’innovazione, si espandono nei mercati globali e contribuiscono alla competitività dell’ecosistema dell’innovazione italiano.”

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