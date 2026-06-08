La società tecnologica italiana ha presentato alla SEC la dichiarazione di registrazione F-1 per una proposta di offerta pubblica iniziale. Tempi, numero di azioni e fascia di prezzo non sono ancora stati definiti.

Bending Spoons ha avviato formalmente il percorso verso la quotazione al Nasdaq. La società tecnologica italiana ha annunciato di aver depositato pubblicamente presso la U.S. Securities and Exchange Commission, la SEC americana, una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 relativa a una proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie.

L’operazione non ha ancora tempi definiti. Bending Spoons ha precisato che il calendario dell’offerta, il numero di azioni da collocare e la fascia di prezzo non sono stati ancora determinati. L’IPO resta inoltre soggetta alle condizioni di mercato, all’efficacia della dichiarazione di registrazione e ad altri fattori.

Non vi è quindi alcuna garanzia su se e quando l’offerta verrà avviata o completata, né sulle dimensioni, sul prezzo o sugli altri termini definitivi dell’operazione.

Il peso dell’operazione

La possibile quotazione rappresenta un passaggio rilevante per una delle aziende tecnologiche italiane più osservate degli ultimi anni. Bending Spoons è cresciuta attraverso lo sviluppo e l’acquisizione di prodotti digitali, app e piattaforme software, costruendo una presenza internazionale in un mercato dominato soprattutto da gruppi statunitensi.

Il deposito del modulo F-1 non equivale ancora all’avvio dell’offerta, ma segna l’ingresso nella fase formale del processo di IPO negli Stati Uniti.

Il comunicato dell’azienda precisa infatti che l’offerta sarà effettuata esclusivamente tramite prospetto. La dichiarazione di registrazione relativa ai titoli è stata depositata presso la SEC, ma non è ancora efficace. Fino a quel momento, i titoli non possono essere venduti e non possono essere accettate offerte di acquisto.

Prossimi passaggi

I prossimi elementi da osservare saranno l’approvazione della documentazione da parte della SEC, la definizione della forchetta di prezzo, il numero di azioni offerte e la tempistica dell’eventuale debutto in Borsa.

Per Bending Spoons, la quotazione sul Nasdaq aprirebbe una nuova fase di accesso ai capitali internazionali e di visibilità sui mercati finanziari americani. Per il tech italiano, sarebbe un test importante sulla capacità delle aziende digitali nazionali di competere anche sulle principali piazze globali.

Le acquisizioni recenti di Bending Spoons

L’IPO dell’azienda guidata da Luca Ferrari arriva dopo un anno di forte accelerazione nelle acquisizioni. Fondata nel 2013 e con sede a Milano, Bending Spoons ha costruito un modello particolare nel panorama europeo: acquisire prodotti digitali già affermati per rilanciarli, rinnovandone la tecnologia e l’esperienza utente. Tra il 2025 e l’inizio del 2026 Bending Spoons ha ampliato il proprio portafoglio con operazioni su società e piattaforme digitali molto note:

Komoot : software per escursionismo e outdoor;

: software per escursionismo e outdoor; Harvest : piattaforma per la gestione di tempi e progetti;

: piattaforma per la gestione di tempi e progetti; MileIQ : app per il tracciamento dei chilometri percorsi;

: app per il tracciamento dei chilometri percorsi; Vimeo : acquisita in un’operazione da 1,38 miliardi di dollari;

: acquisita in un’operazione da 1,38 miliardi di dollari; AOL : rilevata per circa 1,5 miliardi di dollari;

: rilevata per circa 1,5 miliardi di dollari; Eventbrite : acquistata per circa 500 milioni di dollari;

: acquistata per circa 500 milioni di dollari; Tractive: società austriaca specializzata in dispositivi GPS e monitoraggio della salute per animali domestici.

A queste si aggiunge l’integrazione di asset già rilevati in precedenza, tra cui WeTransfer, Issuu, Brightcove, Evernote, Meetup, StreamYard e Remini. La quotazione al Nasdaq servirebbe quindi anche a sostenere una strategia di crescita costruita su acquisizioni successive, rilancio dei prodotti e gestione centralizzata di piattaforme digitali globali.

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