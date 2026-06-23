La società italiana ha presentato domanda di quotazione sul Nasdaq Global Select Market con il ticker “BSP”. In offerta 57,9 milioni di azioni ordinarie, tra nuove azioni e titoli ceduti da alcuni azionisti venditori.

Bending Spoons avvia il percorso verso la quotazione al Nasdaq. La società tecnologica italiana ha annunciato il lancio dell’offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie, con domanda di quotazione sul Nasdaq Global Select Market sotto il ticker “BSP”.

L’operazione prevede l’offerta complessiva di 57.971.015 azioni ordinarie. Di queste, 34.398.640 saranno offerte direttamente da Bending Spoons, mentre 23.572.375 saranno messe in vendita da alcuni azionisti venditori.

Il prezzo dell’IPO è attualmente stimato in una forchetta compresa tra 26 e 28 dollari per azione.

Opzione per ulteriori azioni

In relazione all’offerta, Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un’opzione della durata di 30 giorni per acquistare ulteriori azioni al prezzo dell’IPO, al netto di sconti e commissioni di underwriting.

L’opzione riguarda fino a 5.244.026 azioni ordinarie aggiuntive da Bending Spoons e fino a 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori.

Le acquisizioni recenti di Bending Spoons

L’IPO dell’azienda guidata da Luca Ferrari arriva dopo un anno di forte accelerazione nelle acquisizioni. Fondata nel 2013 e con sede a Milano, Bending Spoons ha costruito un modello particolare nel panorama europeo: acquisire prodotti digitali già affermati per rilanciarli, rinnovandone la tecnologia e l’esperienza utente. Tra il 2025 e l’inizio del 2026 Bending Spoons ha ampliato il proprio portafoglio con operazioni su società e piattaforme digitali molto note:

Komoot : software per escursionismo e outdoor;

: software per escursionismo e outdoor; Harvest : piattaforma per la gestione di tempi e progetti;

: piattaforma per la gestione di tempi e progetti; MileIQ : app per il tracciamento dei chilometri percorsi;

: app per il tracciamento dei chilometri percorsi; Vimeo : acquisita in un’operazione da 1,38 miliardi di dollari;

: acquisita in un’operazione da 1,38 miliardi di dollari; AOL : rilevata per circa 1,5 miliardi di dollari;

: rilevata per circa 1,5 miliardi di dollari; Eventbrite : acquistata per circa 500 milioni di dollari;

: acquistata per circa 500 milioni di dollari; Tractive: società austriaca specializzata in dispositivi GPS e monitoraggio della salute per animali domestici.

A queste si aggiunge l’integrazione di asset già rilevati in precedenza, tra cui WeTransfer, Issuu, Brightcove, Evernote, Meetup, StreamYard e Remini.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz