Bending Spoons chiude il primo giorno di quotazione al Nasdaq con una capitalizzazione di circa 24 miliardi di euro. Una cifra che colloca la società milanese tra i maggiori gruppi italiani per valore di mercato e che dà alla quotazione un significato più ampio della sola operazione finanziaria.

Il debutto della società fondata da Luca Ferrari, Matteo Danieli, Luca Querella e Francesco Patarnello segna infatti uno dei passaggi più rilevanti per il tech italiano degli ultimi anni. Bending Spoons arriva al mercato americano con una storia costruita in meno di tredici anni, circa 2.500 persone e una posizione ormai riconosciuta anche fuori dall’Europa.

Una quotazione che pesa più del prezzo

Secondo Davide Dattoli Zhang, fondatore di Talent Garden, Bending Spoons è oggi “la 15esima società per capitalizzazione in Italia” e vale più di Leonardo. Il dato, al di là del confronto tra settori molto diversi, serve a misurare la dimensione raggiunta da un’azienda nata come software company e cresciuta fino a diventare uno dei nuovi simboli della tecnologia europea.

La quotazione di Bending Spoons non è soltanto una notizia di Borsa. È una notizia industriale. In un Paese abituato a raccontare il successo imprenditoriale soprattutto attraverso moda, manifattura, lusso, design e meccanica, una società software italiana entra al Nasdaq con una valutazione da grande gruppo internazionale.

Dattoli Zhang ha sottolineato proprio questo punto: non il valore economico in sé, ma il fatto che in Italia sia stata costruita da zero un’azienda tecnologica globale, riconosciuta anche nella Silicon Valley come un modello diverso di tech europeo.

Il paradosso è che il risultato arriva in un contesto nazionale che spesso fatica a riconoscere la portata delle proprie storie tecnologiche. Secondo Dattoli Zhang, la notizia avrebbe meritato “prime pagine piene” e maggiore attenzione pubblica, perché dimostra che anche dall’Italia può nascere una società digitale capace di competere sui mercati internazionali.

Il nuovo tech italiano

Bending Spoons entra così in una categoria particolare: quella delle aziende italiane di prima generazione capaci di costruire valore globale partendo da una visione imprenditoriale forte. Nel confronto richiamato da Dattoli Zhang compaiono nomi come Moncler, Luxottica, Brunello Cucinelli, Prada, Tamburi, Technogym e Mediolanum.

La differenza è il tempo. Molti grandi gruppi italiani hanno impiegato decenni per raggiungere dimensioni internazionali. Bending Spoons ha superato la soglia dei 20 miliardi di valore in meno di tredici anni e punta a oltre un miliardo di EBITDA nel 2026.

Le acquisizioni recenti

L’IPO arriva dopo una forte accelerazione nella strategia di acquisizioni. Fondata nel 2013 e con sede a Milano, Bending Spoons ha costruito un modello particolare nel panorama europeo: comprare prodotti digitali già affermati, spesso con una base utenti globale, per rilanciarli attraverso tecnologia, prodotto e nuova esperienza d’uso.

Tra il 2025 e l’inizio del 2026 il gruppo ha ampliato il proprio portafoglio con operazioni su piattaforme molto note. Tra queste Komoot, software per escursionismo e outdoor; Harvest, piattaforma per la gestione di tempi e progetti; MileIQ, app per il tracciamento dei chilometri percorsi; Vimeo, acquisita in un’operazione da 1,38 miliardi di dollari; AOL, rilevata per circa 1,5 miliardi di dollari; Eventbrite, acquistata per circa 500 milioni di dollari; e Tractive, società austriaca specializzata in dispositivi GPS e monitoraggio della salute per animali domestici.

A queste operazioni si aggiunge l’integrazione degli asset già rilevati negli anni precedenti, tra cui WeTransfer, Issuu, Brightcove, Evernote, Meetup, StreamYard e Remini. È questa combinazione tra prodotto, acquisizioni e capacità di esecuzione che ha trasformato Bending Spoons da software company italiana a piattaforma globale del digitale.

Per l’ecosistema italiano dell’innovazione, il debutto di Bending Spoons ha un peso che va oltre la singola società. Negli ultimi quindici anni, il dibattito sulle startup italiane è stato spesso dominato da due narrazioni opposte: da un lato l’entusiasmo per il potenziale, dall’altro lo scetticismo sulla capacità reale di creare campioni globali. Dattoli Zhang lo riassume così: “Bending è la dimostrazione reale che si può fare”.

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