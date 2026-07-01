Bending Spoons debutta al Nasdaq: IPO fissata a 29 dollari per azione

Bending Spoons ha fissato a 29 dollari per azione il prezzo della propria offerta pubblica iniziale. La società tecnologica italiana si prepara così al debutto sul Nasdaq Global Select Market, dove le azioni inizieranno a essere negoziate il 1° luglio 2026 con il ticker “BSP”.

L’IPO prevede l’offerta complessiva di 57.971.015 azioni ordinarie. Di queste, 34.398.640 saranno offerte direttamente da Bending Spoons, mentre 23.572.375 saranno vendute da alcuni azionisti venditori.

La società precisa che non riceverà alcun provento dalla vendita delle azioni cedute dagli azionisti venditori.

Chiusura dell’offerta prevista il 2 luglio

La chiusura dell’offerta è prevista per il 2 luglio 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive.

Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno inoltre concesso agli underwriter un’opzione per l’acquisto di ulteriori azioni al prezzo dell’IPO, al netto di sconti e commissioni di underwriting.

L’opzione riguarda fino a 5.244.026 azioni ordinarie aggiuntive da Bending Spoons e fino a 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori.

Registrazione efficace presso la SEC

La dichiarazione di registrazione relativa ai titoli è stata dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission il 30 giugno 2026.

L’offerta sarà effettuata esclusivamente tramite prospetto. Le copie del prospetto definitivo, una volta disponibili, potranno essere richieste agli intermediari indicati nell’operazione.

Con il prezzo fissato a 29 dollari per azione e l’avvio delle negoziazioni previsto per il 1° luglio, Bending Spoons entra nella fase finale del percorso di quotazione. Il debutto al Nasdaq rappresenta uno dei passaggi più rilevanti per una società tecnologica italiana sul mercato statunitense.

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