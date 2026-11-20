Nuova maxi acquisizione per il gruppo tecnologico italiano che ha trovato l'accordo per l'acquisizione di Mailchip storica azienda di email marketing: il closing è previsto all’inizio del 2027. Il modello del gruppo è stato criticato in passato per i forti tagli al personale e i cambiamenti ai servizi dopo alcune acquisizioni.

Bending Spoons ha raggiunto un accordo definitivo con Intuit per acquisire Mailchimp, una delle piattaforme di email marketing e marketing automation più conosciute al mondo, per un enterprise value di 3,68 miliardi di dollari.

L’azienda italiana ha comunicato che il completamento dell’acquisizione è previsto all’inizio del 2027 ed è subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti e alle altre condizioni previste dall’accordo. Bending Spoons acquisirà il 100% di The Rocket Science Group, la società che controlla Mailchimp, insieme agli altri asset e alle passività legati al business.

Luca Ferrari: “Investiremo significativamente in Mailchimp”

Mailchimp è nata oltre vent’anni fa e si è affermata come una delle principali piattaforme per la gestione delle campagne email e della relazione digitale con i clienti, utilizzata da milioni di imprese.

“Mailchimp è un brand molto forte, costruito in oltre due decenni ridefinendo il mercato dell’email marketing e il modo in cui le aziende sviluppano la propria audience”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons. Ferrari ha annunciato che, una volta completata l’acquisizione, Bending Spoons investirà “significativamente” nella piattaforma, partendo dagli strumenti già utilizzati dai clienti.

Anche Intuit ha sottolineato il ruolo avuto da Mailchimp nella crescita delle imprese attraverso l’automazione del marketing, sostenendo di essere concentrata sulla gestione della transizione per clienti, partner e dipendenti.

Da Evernote e WeTransfer a Vimeo, AOL e Mailchimp

L’operazione Mailchimp conferma il modello industriale seguito negli ultimi anni da Bending Spoons. La società acquisisce business digitali già affermati e interviene profondamente sulla loro organizzazione, sulla tecnologia e sul modello economico con l’obiettivo di aumentarne efficienza e redditività.

Le trasformazioni possono comprendere la riorganizzazione dei team, la revisione dell’infrastruttura tecnologica, il redesign delle interfacce, l’accelerazione dello sviluppo dei prodotti e modifiche alle strategie di marketing e monetizzazione. L’intelligenza artificiale ha assunto un ruolo crescente sia nei prodotti delle società acquistate sia nei processi utilizzati da Bending Spoons per riorganizzarle.

Il gruppo sottolinea inoltre di non aver mai venduto, in oltre dieci anni, un business considerato rilevante: gli utili generati dalle aziende acquisite vengono reinvestiti per finanziare ulteriori operazioni.

Mailchimp entra così in un portafoglio diventato negli ultimi anni sempre più ampio. Tra le principali società controllate da Bending Spoons figurano Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Miro, Tractive, Vimeo e WeTransfer. L’acquisizione di Mailchimp rappresenta quindi un ulteriore salto dimensionale per il gruppo italiano e rafforza la sua presenza nel mercato internazionale del software per imprese.

Le critiche al modello Bending Spoons

Il modello di Bending Spoons è stato però accompagnato anche da critiche, soprattutto per i pesanti tagli al personale effettuati dopo alcune acquisizioni. Dopo l’acquisto di Evernote furono eliminati 129 posti già nel 2023 e successivamente gran parte delle attività statunitensi venne trasferita in Europa; dopo l’acquisizione di WeTransfer il gruppo annunciò un ridimensionamento di circa il 75% della forza lavoro, mentre anche Vimeo ha subito forti tagli dopo il passaggio sotto il controllo della società italiana.

Critiche sono arrivate anche per le modifiche ai prezzi e alle versioni gratuite di alcuni servizi, in particolare Evernote e WeTransfer. Bending Spoons ha sempre sostenuto invece che questi interventi servano a rendere sostenibili le società acquisite e afferma che la qualità dei prodotti e la retention dei clienti siano rimaste solide.

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