Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Tractive, società austriaca specializzata nel tracciamento della posizione e nel monitoraggio della salute degli animali domestici. L’accordo definitivo era stato sottoscritto nel marzo 2026 e si inserisce nella strategia di espansione internazionale del gruppo tecnologico milanese.

Tractive, con sede a Pasching, in Austria, è considerata uno dei principali operatori globali nel settore dei dispositivi connessi per animali domestici. I suoi prodotti consentono ai proprietari di monitorare in tempo reale la posizione degli animali, seguirne l’attività e controllare parametri legati alla salute e alla sicurezza.

Un’azienda europea con ambizione globale

Michael Hurnaus, CEO e co-fondatore di Tractive, ha definito il percorso dell’azienda “straordinario”, ricordando come in tredici anni la società sia diventata un punto di riferimento globale per la sicurezza degli animali domestici.

“Portare Tractive a diventare un punto di riferimento globale per la sicurezza degli animali domestici, nel corso di tredici anni, è stato un percorso straordinario. Ci eravamo posti l’obiettivo di dare serenità ai proprietari di animali, e abbiamo trasformato quella missione in un prodotto di cui si ﬁdano milioni di persone in tutto il mondo”, ha detto. “Sono orgoglioso di tutto ciò che il team ha realizzato ed entusiasta di ciò che Tractive potrà diventare con Bending Spoons. La loro piattaforma globale e le loro capacità tecnologiche permetteranno a Tractive di restare all’avanguardia, combinando la nostra forte cultura europea dell’innovazione con la scala necessaria per raggiungere ancora più proprietari di animali in tutto il mondo”, ha concluso.

Bending Spoons punta su salute e sicurezza degli animali

“Siamo colpiti da ciò che ha costruito il team di Tractive. L’azienda è già su una traiettoria solida, e siamo convinti che le competenze e le tecnologie sviluppate accelereranno la crescita di Tractive”, ha detto Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons.

“Il nostro impegno è investire in modo signiﬁcativo e con una visione di lungo periodo, ampliando le funzionalità dedicate alla salute e alla sicurezza, sviluppando dispositivi di nuova generazione e rendendo il prodotto accessibile a sempre più proprietari di animali”, ha concluso.

La strategia di acquisizioni di Bending Spoons

L’acquisizione di Tractive arriva in una fase di forte espansione per Bending Spoons. Dopo l’annuncio dell’acquisizione di AOL da Yahoo, la società milanese ha chiuso una raccolta di capitale da 710 milioni di dollari in equity, raggiungendo una valutazione di 11 miliardi di dollari. Il round, guidato da T. Rowe Price Investment Management, include 270 milioni di capitale primario e 440 milioni di secondario.

A questo si aggiunge un pacchetto di finanziamento da 2,8 miliardi di dollari messo a disposizione da alcune delle principali banche globali, destinato a sostenere nuove acquisizioni e a potenziare tecnologie proprietarie e capacità di intelligenza artificiale.

Con un portafoglio che include già Evernote, WeTransfer, Meetup, komoot, Remini, StreamYard e Brightcove, e con operazioni recenti su Vimeo, AOL, Eventbrite e ora Tractive, Bending Spoons si conferma uno degli aggregatori digitali più aggressivi d’Europa.

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