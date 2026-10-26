Bending Spoons completa l’acquisizione di Miro per 1,35 miliardi di euro

Bending Spoons ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Miro, piattaforma software di collaborazione visiva e spazio di lavoro fondata nel 2011 con il nome RealtimeBoard.

“Miro ha costruito un business solido attorno a un prodotto che rende semplice anche il lavoro collaborativo più complesso”, ha commentato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons. “La versatilità di Miro l’ha reso utile in un’ampia gamma di settori e processi lavorativi, creando al contempo una base robusta per un’ulteriore espansione. Crediamo che ci sia un notevole potenziale per far leva su questi punti di forza. Siamo impazienti di mettere a frutto le tecnologie e le competenze di Bending Spoons per rendere Miro ancora più utile per i clienti e sostenerne la crescita continua.”

“I team si affidano a Miro per innovare, coordinarsi e prendere decisioni, e questa esigenza è in continua crescita”, ha dichiarato Andrey Khusid, CEO e co-fondatore di Miro. “In Bending Spoons, Miro trova un proprietario che investe nel lungo termine e ha profondamente a cuore la qualità del prodotto: esattamente ciò che i nostri utenti e clienti meritano. Grazie ai nostri clienti, a ogni Mironeer e ai partner e agli investitori che ci hanno sostenuto nel percorso fin qui.”

Miro, i numeri dell’operazione e la strategia di Bending Spoons

L’accordo prevede una transazione interamente in denaro che attribuisce a Miro un enterprise value di 1,35 miliardi di dollari. Considerando le disponibilità di cassa nette della società, l’operazione implica un equity value di circa 1,79 miliardi di dollari. Alcuni azionisti di Miro si sono inoltre impegnati a reinvestire 295 milioni di dollari dei proventi ricevuti in azioni di nuova emissione di Bending Spoons. Il completamento dell’acquisizione resta subordinato alle consuete condizioni di closing e alle necessarie autorizzazioni regolamentari.

Miro porta con sé una base clienti rilevante, soprattutto nel segmento business. La piattaforma è utilizzata da oltre 250.000 organizzazioni, conta quasi 4 milioni di utenti paganti e ha raggiunto circa 600 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annui, generati per quasi il 90% da clienti business ed enterprise. Più di 750 clienti producono individualmente oltre 100.000 dollari di ricavi ricorrenti all’anno.

L’operazione su Miro arriva inoltre a pochi giorni dal completamento dell’acquisizione di Airtable e conferma la strategia di espansione di Bending Spoons attraverso l’ingresso nel portafoglio di piattaforme digitali internazionali già ampiamente utilizzate nel mondo business.

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