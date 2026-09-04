Bending Spoons completa l’acquisizione di Airtable: è la prima operazione dopo lo sbarco al Nasdaq

Il gruppo milanese ha acquisito il 100% della piattaforma utilizzata da oltre 500mila organizzazioni per gestire dati e flussi di lavoro. Luca Ferrari: “Investiremo massicciamente nel prodotto, nell’assistenza clienti e nelle capacità commerciali”.

Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable, la piattaforma utilizzata da oltre 500mila organizzazioni per organizzare dati e gestire i principali flussi di lavoro aziendali.

L’operazione, già annunciata nei mesi scorsi, rappresenta la prima acquisizione conclusa dal gruppo milanese dopo la quotazione al Nasdaq del 1° luglio 2026 e amplia ulteriormente il portafoglio di società controllate da Bending Spoons.

Ferrari: “Investiremo massicciamente in Airtable”

Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons, ha sottolineato il valore della flessibilità della piattaforma e il ruolo crescente dell’AI nella gestione dei flussi di lavoro. “Airtable continua a crescere perché i clienti ne apprezzano la flessibilità senza paragoni”, ha dichiarato Ferrari.

Secondo il CEO, la piattaforma permette ai team di riunire “dati, contesto e agenti AI in un unico luogo”, adattando progressivamente i flussi di lavoro alle proprie esigenze.

“Ora che ne assumiamo la guida, il nostro obiettivo sarà sostenere questa crescita investendo massicciamente nel prodotto, nell’assistenza clienti e nelle capacità commerciali di Airtable”, ha aggiunto.

Howie Liu: “Un nuovo capitolo per Airtable”

Anche Howie Liu, cofondatore di Airtable, ha commentato positivamente il passaggio sotto il controllo di Bending Spoons.

“Sono orgoglioso di ciò che il team di Airtable ha costruito e sono entusiasta di vedere l’azienda entrare in questo nuovo capitolo”, ha dichiarato.

Secondo Liu, Bending Spoons dispone “delle risorse e della prospettiva a lungo termine necessarie” per sostenere l’ulteriore sviluppo della piattaforma e aumentarne il valore per i clienti.

Prima acquisizione dopo la quotazione

Airtable è infatti la prima società acquisita dal gruppo dopo la quotazione al Nasdaq del 1° luglio 2026 e si aggiunge a un portafoglio di marchi digitali globali in continua espansione. Sul fronte dei consulenti, Willkie Farr & Gallagher ha assistito Bending Spoons sul piano legale, mentre EY Advisory ha curato la due diligence finanziaria e fiscale. Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan hanno agito come co-consulenti finanziari.

Per Airtable, Latham & Watkins ha svolto il ruolo di consulente legale, mentre AXOM Partners ha operato come consulente finanziario.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz