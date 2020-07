Chief Information Security Officer,

Qualys

Ben Carr dal 14 luglio 2020 è il nuovo Chief Information Security Officer di Qualys, Inc.

Carr è un manager nel campo della sicurezza informatica e della gestione dei rischi, con oltre 25 anni di esperienza in materia di implementazione di strategie di sicurezza di lungo periodo.

Recentemente, Carr è stato il CISO in Aristocrat, un’azienda leader nel settore del gaming, e prima ancora ha ricoperto ruoli di Executive Leader in Cyberbit e Tenable.

Dal 2012 al 2016 è stato Senior Director of Global Information Security per Visa, dove ha sviluppato e guidato il team di Attack Surface Management di Visa a livello globale. Ancor prima, è stato a capo di tutti i programmi di sicurezza del reparto IT di Nokia, con il ruolo di Global Head of IT Security.