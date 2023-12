Bel tempo sull’Italia con cieli sereni ovunque (video)

Torna il sereno e il bel tempo sul nostro Paese, con temperature minime in diminuzione e le massime in lieve risalita.

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvolosi sulle regioni nord-occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare sulle coste Abruzzesi. Nessuna variazione prevista nel corso delle ore pomeridiane. In serata attese ampie aperture su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi, con addensamenti specie lungo le regioni Adriatiche. In serata ancora tempo del tutto stabile con ampi spazi di sereno.

Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento da nord a sud.