AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, foschia o nebbia lungo la valle del Po. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ancora nebbia o foschia in Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo la presenza di nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, coperto su Sicilia e Sardegna, su quest’ultima possibile qualche piovasco. Al pomeriggio cieli irregolarmente coperti sulle Isole Maggiori, nessuna variazione altrove. In serata ancora stabilità prevalente e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo. Massime stabili o in rialzo.