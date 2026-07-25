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BeGreat porta a Giffoni il roadshow dedicato ai giovani talenti tra sport, studio e futuro

BeGreat porta a Giffoni il roadshow dedicato ai giovani talenti tra sport, studio e futuro

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BeGreat porta a Giffoni il roadshow dedicato ai giovani talenti tra sport, studio e futuro Adnkronos

(Adnkronos) – BeGreat ha fatto tappa al Giffoni Film Festival con il roadshow “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, un appuntamento dedicato ai giovani atleti e al valore della dual career, il percorso che consente di conciliare l’attività sportiva con la formazione accademica. Attraverso il confronto con campioni, istituzioni e rappresentanti del mondo universitario, l’iniziativa ha promosso un modello di crescita che mette al centro talento, istruzione e opportunità per costruire il futuro delle nuove generazioni. 

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Redazione Key4biz

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